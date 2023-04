Brasil deve ajudar na crise da dívida do Sul Global

OSul Global está à beira de uma crise da dívida pública.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), cerca de 36 países pobres estão endividados ou com alto risco de endividamento. Chade, Etiópia e Gana estão conduzindo negociações para a reestruturação de suas dívidas, que são tão altas que dominam o orçamento público. Pelo menos 62 países gastaram mais com suas dívidas do que investindo em saúde no auge da pandemia de Covid-19.

Da mesma forma, os países em desenvolvimento (excluindo a China) precisam de pelo menos US$ 1 trilhão a mais por ano até 2030 — mais ou menos 4% de seu Produto Interno Bruto (PIB) — para impulsionar o desenvolvimento sustentável e alcançar as metas climáticas. Essas mesmas nações carregam o peso de uma crise climática que não foi causada por elas, e sim pelos países ricos. A frequência crescente de eventos extremos como enchentes, secas e furacões ameaça o bem-estar da humanidade — e agrava os déficits fiscais.

Como países à beira de um colapso financeiro conseguiriam mobilizar recursos para atingir as metas globais do clima e do desenvolvimento sustentável?

Agora que o Brasil começa a recuperar suas credenciais ambientais e diplomáticas no cenário internacional, ele tem uma oportunidade crucial de contribuir com as negociações da dívida pública do Sul Global e abrir caminho para um crescimento verde.

O Brasil tem fortes relações diplomáticas com os principais credores, da China aos membros permanentes do Clube de Paris — grupo de 22 nações credoras, quase todas da Europa, além de EUA, Japão, Rússia e o próprio Brasil.

Embora a questão da dívida não apareça na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na China — que começa hoje, dia 12, e inclui uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping —, a viagem pode ser um primeiro passo rumo a um consenso.