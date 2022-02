Capital chinês para proteger a biodiversidade na América Latina?

Para o Brasil, o momento pode ser uma oportunidade à parte, uma vez que o país concentra, sozinho, mais de 20% da biodiversidade do mundo. “Quanto mais o Brasil souber o que quer e mostrar que está comprometido com uma nova visão, mais ele poderá se beneficiar dos fundos internacionais”, avalia Karin Costa Vazquez, professora da O.P. Jindal Global University, da Índia, e especialista em China e desenvolvimento internacional.

A pesquisadora acredita ainda que o Fundo de Kunming também poderia incentivar o desenvolvimento de uma área que ainda sofre com poucas políticas públicas no país, apesar de ter o potencial de atrair receitas bilionárias: o mercado de carbono.

“Podemos associar ações de conservação da biodiversidade com projetos de sequestro de carbono da atmosfera, que geram créditos que podem ser vendidos, inclusive para a própria China”, avalia Vazquez.

Essa cooperação dependerá, no entanto, das relações bilaterais entre China e Brasil. Desde que assumiu o governo brasileiro em 2018, o presidente Jair Bolsonaro tem feito declarações pouco diplomáticas em relação aos asiáticos e tem arrastado negociações, deixando de renovar compromissos dessa relação bilateral.

Por que a China criou o Fundo de Kunming

O Fundo de Kunming reflete o processo de expansão do capital verde chinês, que vem avançando rápido domesticamente e que começa a dar seus passos iniciais na esfera global.

A arrecadação por títulos verdes já tem sido um componente importante para impulsionar a transição da economia chinesa. O país é um dos maiores emissores de títulos verdes no mundo, com cerca de US$ 44 bilhões emitidos só em 2020, atrás apenas dos Estados Unidos, com US$ 51,5 bilhões. A América Latina e o Caribe, reunidos, emitiram apenas US$ 9,4 bilhões no mesmo ano. Esses títulos servem para financiar projetos que reduzem a pegada ecológica e impulsionam a transição energética do país.

Segundo dados da Climate Policy Initiative, Beijing também emitiu mais de US$ 120 bilhões de títulos verdes de 2016 a 2019 com ganhos de pelo menos 11,2 GW de capacidade de energia limpa instalada e a redução de 52,6 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera.