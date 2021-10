'Nossas exportações agrícolas são fundamentais para garantir a segurança alimentar da China'

DC: O que falta para o Brasil atrair mais investimentos verdes para o setor da agricultura e da pecuária?

LW: Não acho que falte ao Brasil essa possibilidade [de atrair investimentos verdes]. No caso do Plano ABC, por exemplo, nós já trabalhamos com outros países que, justamente, nos ajudam a colocar esses planos de pé. Então não acho que haja carência, que temos dificuldades de receber esses capitais. A gente está se estruturando, mas uma das pautas que a ministra [da Agricultura, Tereza Cristina] tem alavancado dentro do ministério são as opções de financiamento do setor privado.

DC: Que tipos de mudanças o ministério prevê na demanda chinesa nas próximas décadas em um cenário pós-pandemia?

LW: As principais tendências de mudança são duas: uma em termos de produto e outra em termos de acesso a esses produtos. A primeira tem relação com produtos agrícolas de maior valor agregado, como carnes, lácteos, castanhas e frutas — esse segmento de produtos que são da agropecuária, mas que têm maior valor agregado frente a commodities tradicionais, como soja, por exemplo. Nossas carnes são bastante demandadas pela China, tanto a bovina quanto a de frango e suína. É claro que isso ocorreu dentro de um contexto muito peculiar na China, que foi a peste suína africana e as questões comerciais entre os Estados Unidos e a China.

Temos pela frente, nesse momento pós-pandemia, que aumentar nossa presença física na China, mas isso depende muito mais do setor produtivo do que do ministério. Nosso papel é abrir mercado, mas o setor produtivo tem que estar lá. Eu queria ressaltar a forma como esses alimentos são consumidos ou comprados pelo consumidor, que já era uma tendência pré-pandemia, mas se fortaleceu enormemente: o mercado eletrônico. Há estimativas de que, daqui a dez anos, cerca de 30% a 35% do comércio internacional da China virá do comércio eletrônico, o que é uma mudança radical.