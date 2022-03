Para o Brasil, por enquanto, o volume de importações se mantém, possivelmente porque o país é o maior consumidor dos insumos chineses. Os brasileiros compraram 450 mil toneladas da China em janeiro de 2022, contra 413 mil no mesmo período do ano passado.

As promessas da China de reduzir sua pegada de carbono nos próximos anos também pode afetar o mercado internacional de fertilizantes. A produção no país ainda depende fortemente do carvão, que é altamente poluente e tem intenso consumo de energia.

No ano passado, a crise energética da China levou ao aumento da produção de carvão. Mas o país prometeu atingir seu pico de emissões até 2030, meta climática confirmada durante a CO26, em novembro passado. Além disso, segundo o 14º Plano Quinquenal da China — seu projeto de desenvolvimento, lançado em março de 2021 — o país prevê reduzir o uso do carvão e impor restrições a indústrias com alto consumo e emissão de energia nos próximos anos.

Bielorrússia sofre sanções

Outro importante fornecedor de fertilizantes para o Brasil, no caso dos potássicos, a Bielorrússia vem sofrendo uma série de sanções internacionais dos Estados Unidos e Europa desde agosto de 2020, a partir da contestada recondução de Aleksandr Lukashenko ao poder e, mais recentemente, com seu apoio à guerra contra a Ucrânia.

O país do Leste Europeu é responsável por 20% das exportações mundiais e figura como terceiro maior produtor mundial de potássicos, mas enfrenta dificuldades para escoar o produto devido ao fechamento de portos europeus.

“Os potássicos já vinham com baixa disponibilidade devido a manutenções em fábricas e o fechamento de duas importantes minas da Mosaic [no Canadá]. As sanções agravaram a situação, gerando menor disponibilidade e preços elevados”, explicou Maísa Romanello. “O cloreto de potássio deu um salto, saindo de US$ 250 a tonelada no início de 2021 para US$ 800 [em 2022], atingindo patamares recordes”.

Mineração em terras indígenas

O Brasil já foi menos dependente da importação de fertilizantes, mas cresceu substancialmente desde 2015, segundo dados do MDIC. Isso ocorreu em função do desinvestimento da Petrobras no setor após os escândalos de corrupção levarem ao aumento de sua dívida e forçou a estatal a vender ativos. Diversas unidades produtoras de nitrogenados foram fechadas nos últimos anos.

“Ficamos na expectativa de que as empresas multinacionais comprem estas plantas para produzir no Brasil, como aconteceu no início de fevereiro, com a aquisição do grupo russo Acron da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3) da Petrobras em Três Lagoas [Minas Gerais]”, diz Romanello.

O governo federal também deve lançar o Plano Nacional de Fertilizantes, cuja expectativa é diminuir a importação de insumos de 84% para 60% em três décadas, o que dificilmente resolverá sua dependência do comércio exterior. Dentre as medidas propostas, pretende-se buscar novas fontes de mineração no território brasileiro.