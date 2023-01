A democracia brasileira emergirá mais forte deste dia de infâmia

A essa altura, Lula, em viagem oficial ao interior de São Paulo, já havia decretado que as autoridades federais assumissem a segurança de Brasília até 31 de janeiro e declarado que os agressores, que classificou como fascistas, e seus financiadores seriam identificados, presos e levados à justiça. O presidente também apontou Bolsonaro — que até hoje, a exemplo de Trump, não reconheceu sua derrota nas urnas — como principal responsável pelos acontecimentos.

Até o final da tarde, as forças de segurança federais haviam detido cerca de 400 golpistas e restabelecido o controle. Lula voltou a Brasília e fiscalizou in loco os danos ao patrimônio nacional causados ​​pelos atos de vandalismo, descritos por muitos como terroristas.

A indignação entre as forças políticas e a opinião pública é enorme. E levanta muitas questões. Apoiadores de Bolsonaro têm estado ativos desde os resultados ajustados de outubro, primeiro com bloqueios agressivos de rodovias em todo o país, seguidos de comícios e acampamentos em frente a quartéis do Exército. A demanda é sempre a mesma: intervenção militar.

As dissensões no recém-formado governo Lula, que integra uma pluralidade de forças e sensibilidades reunidas por sua rejeição ao autoritarismo de extrema-direita liderado por Bolsonaro, sobre como lidar com essas ações causaram inércia. Ninguém ousou dissolver as concentrações à força, baixo a justificativa de se tratarem de concentrações pacíficas, protegidas pelo direito de protesto e pela liberdade de expressão. O próprio Bolsonaro as validou com esse argumento em sua primeira aparição pública dois dias após sua derrota eleitoral. No entanto, outras vozes apontam que os comícios pediam abertamente um golpe, o que é ilegal e inconstitucional.

Agora fica o dilema sobre o que fazer diante dessa situação, que se tornou insustentável. Muitos dos participantes no atentado regressaram ao acampamento em frente ao quartel-general, onde o Exército impediu que a polícia interviesse. Alguns agressores orquestraram alguns bloqueios de estrada e grupos apelaram nas redes sociais pelo bloqueio da saída de combustível das refinarias de todo o país.

Os próximos dias serão tensos no Brasil. A resolução da situação depende muito das respostas às diferentes incógnitas que ainda cercam os acontecimentos na Praça dos Três Poderes.

A primeira será apurar as responsabilidades entre as autoridades de Brasília. A segunda identificar as falhas de inteligência, militares e civis, que foram incapazes de alertar o governo da insurgência. Em terceiro lugar determinar qual será a estratégia para dissolver as concentrações persistentes e impedir a formação de novas. E a quarta, e mais difícil, será combater efetivamente os numerosos grupos de bolsonaristas radicais sem provocar reações violentas que levem à desestabilização do país, comprometendo assim a viabilidade do novo governo.

Por um lado, é possível que o execrável espetáculo dos atos terroristas contra as sedes dos poderes públicos faça com que muitos simpatizantes do bolsonarismo radical percebam seu verdadeiro caráter violento e neofascista e suas consequências. Por outro, alguns proeminentes ativistas de extrema-direita já se apressaram a acusar a esquerda de usar agentes infiltrados para provocar o ataque como forma de desacreditar o movimento.