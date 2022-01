ONU precisa de democratização federalista impulsionada pelo Sul Global

O Ocidente raramente honrou os acordos internacionais feitos no final da Segunda Guerra Mundial, no final da Guerra Fria e durante as horas finais do colonialismo. Em vez disso, o Ocidente optou por atualizar sua linguagem. Por exemplo, "terceiro mundo" tornou-se o "mundo em desenvolvimento" e agora "Sul Global" está em voga, enquanto "terceiro mundo" é desaprovado pelos mesmos esquerdistas cujos antepassados associaram ao radicalismo da revolução anticolonial.

Mas a verdadeira mudança deve ser profunda, no verdadeiro sentido da palavra "radical", que significa "chegar à raiz das coisas", no cerne da questão.

Fator conforto

Há um problema no coração do sistema da ONU que se manifesta nas relações excessivamente diplomáticas entre oligarquias e funcionários de países membros. A estrutura existente permite que funcionários locais obtenham cargos de prestígio vinculados à ONU, simplesmente por pertencerem aos círculos de poder.

Exemplos não faltam, com é o atual governo colombiano de Duque, que supostamente mantém listas negras de intelectuais indesejados ou não alinhados, em contraste com listas brancas de especialistas favorecidos, "amigos" que elogiam as posições linha-duras do ex-presidente Álvaro Uribe, enquanto minam violentamente o histórico processo de paz naquele país.

Demonstrando que poucas ou nenhuma das grandes crises que enfrentamos hoje podem ser resolvidas apenas no nível de um único Estado-nação, os acordos de paz da Colômbia envolveram uma série de atores e mediadores internacionais para auxiliar as difíceis negociações entre as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e o governo conservador de Juan Manuel Santos, ganhador do Prêmio Nobel. Todos compareceram à negociação em Cuba, com representantes venezuelanos dentre a mediação norueguesa. Da mesma forma, hoje o México sedia conversas entre o partido no poder e a oposição venezuelana.

Nenhum ator político parece se opor mais abertamente ao engajamento pacífico em nível internacional ou pan-americano do que o governo Duque, que desde sua posse tem visto assassinatos seletivos realizados contra líderes sociais e militantes aposentados das FARC, violando assim todas as promessas e acordos diplomáticos que lançou as bases para o desarmamento, do que já era então um dos mais longos conflitos armados do mundo.

Apesar de serem democracias, nenhum observador sério encontraria evidências de que o governo colombiano, ou mesmo o salvadorenho Nayib Bukele, está disposto a selecionar intermediários diplomáticos honestos e críticos. E, no entanto, a atual estrutura interna da ONU garante que os príncipes elejam seus representantes na ONU. A ONU poderia ter oferecido um fórum adicional para evitar a atual reversão dos acordos de paz?