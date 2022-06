As políticas do presidente Andrés Manuel López Obrador para reduzir a violência relacionada ao crime organizado sob o slogan “abraços, não disparos” não surtiram efeito. Em quase três anos e meio de seu mandato, os crimes dolosos chegaram a 121.824, os desaparecimentos ultrapassaram as 21,5 mil vítimas e as denúncias de desaparecimentos de crianças e adolescentes chegaram a 19.445, dos quais 5.102 ainda estão desaparecidos.

Similarmente, as políticas dos ex-presidentes Enrique Peña Nieto e Felipe Calderón, do Partido Revolucionário Institucional (PRI), desenvolvidas em sua "guerra ao narcotráfico" também fracassaram. Seus governos também foram marcados por acusações de envolvimento com o crime organizado, incluindo do secretário de Segurança de Calderón, Genaro García Luna, preso nos Estados Unidos acusado de tráfico de drogas.

Os supostos pactos de impunidade do ex-presidente Vicente Fox também lançam uma sombra sobre o passado, embora os presidentes do PRI tenham oficializado a crise de insegurança que assola o México e que se desdobra em todo o território com cada vez mais crueldade.

López Obrador deve se concentrar em deter os crimes que assolam o país e que deixam milhares de pessoas com medo de sair às ruas, evitando os discursos de atribuição de culpa e partidarismo. O presidente precisa lançar as bases para implementar políticas efetivas agora se quiser mudar a situação do país, como prometeu em sua campanha de 2018.