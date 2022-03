O ranking das cidades mais violentas do mundo em 2021 inclui, como esperado, uma forte presença dos centros urbanos da América Latina. A região concentra 38 das 50 cidades, com as oito mais violentas sendo no México, de acordo com o relatório mais recente do Conselho Cidadão de Segurança Pública e Justiça Criminal do México (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal - CCSPJP).

Mas isso não significa que todas as áreas da América Latina estejam em risco. A lista revela padrões ou áreas que requerem mais atenção do que outras, desde o Valle del Cauca, na Colômbia, com três cidades na lista, aos pontos turísticos mexicanos, onde houve um aumento dos homicídios, passando pelo Equador, que infelizmente entrou no ranking pela primeira vez, até o nordeste do Brasil, onde se concentra a violência do país.

México novamente no topo da lista

O México há muito domina a lista de cidades mais violentas, apresentando consistentemente um número maior de centros urbanos do que qualquer outro país. E 2021 não foi diferente.

"O México é o epicentro mundial do homicídio urbano há três anos", e isso sem considerar as milhares de pessoas que desaparecem anualmente, declarou a organização.

Em 2021, a cidade mais violenta do mundo é Zamora, no estado de Michoacán, no México, assim como oito das dez primeiras da lista e 18 das 50 cidades totais. Na 40ª, Cancún retornou à lista em 2021, que não entrava na lista desde sua primeira aparição, em 2018, na 13ª posição.

Em 2021, Cancún foi responsável por mais da metade (337) dos 651 homicídios registrados no estado. Durante anos, uma próspera indústria turística incentivou construção excessiva e a rápida urbanização, o que contribuiu para o aumento da violência com a expansão do crime organizado na região.

Polos turísticos, como Cancún, são um ímã para redes criminosas por vários motivos. O fluxo contínuo de turistas dá aos grupos criminosos um certo grau de anonimato, permitindo que supervisionem mais facilmente suas operações de tráfico de drogas e extorsão, lavem lucros ilícitos e driblem ações das autoridades, segundo um estudo acadêmico publicado em 2020.

Recentemente, a violência entre grupos rivais e seus interesses se tornou mais imprudente, com tiroteios na praia e assassinatos em plena luz do dia. Em meados de março, as autoridades descobriram um "cemitério clandestino" na cidade, alegadamente ligado ao Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG). Paralelamente a essa violência, a insegurança geral também cresceu. Em dezembro de 2021, Cancún foi uma das cidades em que seus habitantes relataram maior percepção de insegurança (85,5%), segundo a Pesquisa Nacional de Segurança Pública Urbana, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI).