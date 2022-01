Em toda a América Latina, a luta por justiça por defensores se intensifica

A luta por direitos humanos na América Latina teve importantes desdobramentos nos últimos meses. Em Honduras, Roberto David Castillo foi considerado culpado como um dos autores intelectuais do assassinato de Berta Cáceres, mais de cinco anos após o crime.

Enquanto isso, no Brasil, houve novas reviravoltas nas investigações da morte de Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. Mudanças no comando das apurações sobre o caso ocorridas tanto na Delegacia de Homicídios da capital fluminense quanto no Ministério Público do Rio de Janeiro reforçam a sensação de que as autoridades permanecem presas num labirinto três anos e meio depois dos assassinatos.

Ambos os casos são fortes lembretes da ameaça enfrentada pelos defensores na região e dos frágeis mecanismos de proteção à sua disposição. Ativistas continuam a ser alvo de violência, enquanto justiça e responsabilização ainda parecem muito distantes – de acordo com um relatório recente da Global Witness, três quartos das mortes de defensores ambientais em 2020 aconteceram na América Latina.

Apesar disso, a condenação de Castillo em Honduras foi uma vitória sem precedentes. A decisão mostra que é possível responsabilizar os integrantes da teia de interesses econômicos por trás dos assassinatos de defensores ambientais e de direitos humanos no país. Em 3 de agosto, a acusação pediu a pena máxima de 25 anos para ele.

Mas foi preciso percorrer uma longa estrada até chegar a este resultado. Em dezembro de 2019, sete homens foram condenados a penas de 30 a 50 anos de prisão por serem os executores do crime. Castillo foi identificado como um dos autores intelectuais do assassinato de Berta apenas em julho de 2020. O militar da reserva foi presidente da Desarollos Energéticos S.A. (Desa), empresa responsável pela construção da hidrelétrica Agua Zarca no Rio Gualcarque, no Oeste do país e que faz parte do território indígena Lenca. Berta, liderança Lenca e cofundadora do Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), era importante voz de resistência à hidrelétrica. O COPINH é agora coordenado por Bertha Zúñiga, filha de Berta. A organização de base fala por e para as comunidades indígenas sobre projetos de educação popular e hortas comunitárias.

Berta foi ameaçada, perseguida e alvo de campanhas de difamação, a ponto receber proteção do Estado. Mesmo assim, foi assassinada a tiros enquanto dormia em casa, na cidade de La Esperanza, no sudoeste do país, em 2 de março de 2016. A investigação revelou o envolvimento de membros das forças de segurança no crime. Pouco depois da morte de Berta, as autoridades hondurenhas insinuaram que poderia ter sido um crime passional. Mas sua família e sua comunidade lutaram por verdade e justiça..

Berta Cáceres | Mark Kerrison/Alamy Stock Photo

Quando apelos por uma investigação internacional independente foram ignorados pelo governo, a família de Cáceres e o COPINH pediram a especialistas jurídicos dos Estados Unidos, Guatemala e Colômbia que abrissem uma apuração paralela. O Grupo Assessor Internacional de Especialistas (GAIPE, por sua sigla em espanhol) levantou evidências de uma conspiração envolvendo o alto escalão da Desa.

A condenação de Castillo é um passo na direção certa, mas o caminho ainda é longo. Para a família da defensora e o COPINH, Castillo é o membro mais fraco desta rede. A Desa é controlada pelos Atala Zablah, uma das famílias mais ricas de Honduras. As investigações do GAIPE reuniram indícios do envolvimento do clã numa trama que inclui esforços para desacreditar Berta, planejar e pagar por seu assassinato.

A “Causa Berta Cáceres”, composta juridicamente por 13 casos, continua brigando por justiça. Um dos casos, o “Fraude sobre Gualcarque”, investiga crimes de corrupção na concessão do projeto hidrelétrico Agua Zarca. O COPINH e a comunidade indígena de Río Blanco conquistaram recentemente o direito de serem reconhecidos como vítimas neste caso e de participar dos processos judiciais que os afetam.

A Causa Berta Cáceres também busca a revogação da concessão do projeto hidrelétrico, a responsabilização do Estado por não proteger Berta e a investigação de atores do setor financeiro por investir em projetos construídos sobre tamanhas violações de direitos humanos.

A luta da família de Berta inspira a de Marielle

A mais de 6 mil quilômetros de Tegucigalpa, outra luta por justiça continua. No Rio de Janeiro, a investigação do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, corre em segredo de justiça. Por um lado, as autoridades alegam que a medida preserva a investigação. Por outro, a decisão levanta questionamentos sobre transparência. Em 10 de julho, as promotoras Simone Sibilio e Letícia Emile anunciaram afastamento da investigação por interferências externas, sem especificar do que se tratava. A troca do delegado à frente do caso ocorrida em julho já é a quarta desde o assassinato.