'A imagem da Marielle é o que o bolsonarismo quer destruir', diz viúva da vereadora morta há 3 anos

DIADORIM — Ainda com relação às pautas do seu mandato, entendo que as pautas LGBTI+ são prioritárias. Como você avalia as políticas públicas voltadas para essa população no contexto do Rio de Janeiro?

MONICA — Olha, eu podia falar para você que a situação nesse ponto é grave ou trágica, mas eu estaria sendo otimista usando qualquer uma dessas palavras. Então, fazendo uma análise de conjuntura mais neutra, por assim dizer, eu diria que é muito grave a situação LGBTI+, hoje. De forma geral, o Rio de Janeiro reflete um pouco o que é a conjuntura nacional. Não é à toa que a política bolsonarista nasce no esgoto do Rio, então o Rio é uma espécie de laboratório dessa política nacional, que desaguou nesse governo fascista e desastroso. Agora a política LGBT tem um recorte específico, porque é uma camada de vulnerabilidade que é ainda maior. Quando a gente fala que o Brasil é um dos países que mais mata sua população LGBTI+ no mundo, isso é muito grave.

O Rio de Janeiro, por exemplo, já ocupou o segundo lugar no ranking de interesse turístico da população LGBT, mas hoje, se não me engano, está na 49ª posição. Deixou de ser interesse para a população LGBT ter o Rio como o seu destino turístico, e isso se deve ao aumento da violência, que se acentuou muito depois de 2018 com a política bolsonarista avançando e se elegendo. Então o que temos hoje é uma política muito frágil, que num contexto de pandemia se agrava ainda mais, porque a gente sabe quais são os corpos mais vulneráveis.

A gente não tem uma política que combata a LGBTfobia, não temos políticas de incentivo, acolhimento ou prevenção, nenhum tipo de política que olhe para essa população. E falando do recorte da Câmara Municipal, é muito grave, porque estamos falando de uma casa que é extremamente fundamentalista. A gente acabou de tirar a cidade da mão de um bispo [o ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos)], que sucateou a cidade e deixou ela num estado lamentável. Estamos agora num governo — que é o governo do Eduardo Paes (DEM) — que está longe de ser um governo como o do Crivella —, (...) do qual somos oposição, mas que flerta com o campo progressistas e monta as suas secretarias assim. No entanto, é um governo liberal, é um governo que está aí trabalhando em prol das empresas, do grande mercado e do capital.

Acho que a grande dificuldade na Câmara vai ser buscar diálogo com esse campo que se diz progressista, que diz querer reconstruir uma cidade que está em estado de abandono total — mas vamos ver isso na prática, como no caso da aprovação do PL da Visibilidade Lésbica, que não foi aprovado por dois votos, em 2017, quando a Marielle apresentou. Vamos ver o quanto esta casa está disposta a conversar com o campo progressista, dialogar com essas novas pautas — seja a pauta do feminismo, seja a pauta da luta LGBT, seja a pauta da luta antirracista —, vamos ver na prática como isso vai se dar, se fica só no discurso ou se vamos colocar as coisas realmente em prática para ter modificações efetivas.

DIADORIM — A bancada do PSOL no Rio tem feito diálogos com outros mandatos e partidos de esquerda para construir uma frente ou articulação para as pautas LGBTI+?

MONICA — Nesse momento a gente ainda não abriu esses diálogos porque a gente começou o expediente no dia 18 de fevereiro, efetivamente. Só que antes disso a gente estava nessas comissões especiais (eu estava na de orçamento) e agora começamos a falar das [composições das] comissões regulares. A casa de fato só começa a funcionar depois das comissões serem instaladas. E aí a gente começa a correria da política e buscar fazer alianças, acordos, enfim. Mas o que temos hoje de bancada de oposição ali é a bancada do PT e a bancada do PSOL. O PSOL, junto com o PT e DEM, está entre as três que têm sete vereadores e vereadoras. O PSOL com o PT somam uns 10 vereadores, mas o PT tem uma polícia que em alguns momentos se alinha com o PSOL e em outros momentos nem tanto, mas acredito que nas pautas LGBTs não têm divergência. Também há outros vereadores e vereadoras que não são desse campo, mas com os quais há um certo diálogo, pois não são fundamentalistas, que dependendo do tema que você apresente (não basta só a pauta), eu acredito que não terá grandes dificuldades. Mas não quer dizer que temos maioria para aprovar projetos nesta pauta, isso vai ter que ser costurado sempre com muito cuidado, com muito trabalho. O PSOL não tem a prática de fazer a política do toma lá dá cá, então a gente tem que fazer uma política muito mais amarrada, muito mais elaborada. É um pouco mais difícil fazer política dentro daquela casa, mas é possível. Estou otimista que conseguiremos fazer um bom trabalho na pauta LGBT.

DIADORIM – Entramos em 2021 com um contexto de pandemia agravado. Tem um empobrecimento da população, a fome batendo à porta de muita gente... O que você tem pensado, especialmente em relação à população negra, periférica, que sofre mais com a situação econômica precária?

MONICA – Esse debate já vem acontecendo em toda a bancada do PSOL, e inclusive vem da bancada anterior, com a defesa da implementação da renda básica e, na questão da saúde, com uma atenção específica para as favelas e periferias, que são os lugares mais afetados. E isso tem sido uma briga constante. Na Comissão de Orçamento, por exemplo, as sugestões eram que a gente tirasse do bolso do contribuinte, dos funcionários públicos, enfim, daquela velha história que a gente já conhece para poder ir tapando buracos econômicos dentro do município, o que é muito grave, porque sabemos que a população mais afetada é a população que está às margens, são os copos das mulheres pretas, da população negra em geral, periférica, favelada. Então não é cortando os gastos e tirando do bolso do contribuinte que a gente vai promover [as políticas de assistência]. Pelo contrário, quando a gente consegue movimentar o capital, quando a gente consegue injetar o capital, a gente sabe que a população vai conseguir consumir e movimentar a economia.

Então a gente foi no sentido de defender a renda básica, de fazer a implementação da renda básica, para que a gente tire a população desse lugar de extrema pobreza, porque, como você falou, tem pessoas passando fome. A gente não está falando de luxo, porque tem vereador que acha que por conta desse valor as pessoas vão deixar de trabalhar e ficar preguiçosas. As coisas mais bárbaras que você pode imaginar são escutadas ali na defesa desse discurso de não oferecer a renda básica. O debate é justamente esse, a gente primeiro fazer a compreensão de que é um direito humano, estamos falando de uma questão de humanidade. Então hoje o que a gente faz nesses primeiros dias é brigar pela implementação e pagamento de uma renda básica. Mas já é um movimento do PSOL carioca que vem desde a antiga legislatura.