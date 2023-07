O funcionário do Ministério do Interior diz que, para melhorar a implementação dos projetos, é necessário encontrar soluções por meio do diálogo — não só para tornar a matriz energética mais limpa, mas também para beneficiar as comunidades Wayuu. O funcionário destacou uma medida do novo plano nacional de desenvolvimento, que prevê um aumento na compensação paga por empresas de energia solar e eólica para financiar ações nas comunidades tradicionais afetadas: esse tributo representava 1% das vendas brutas das empresas de energia, mas subiu para 6% — mudança vista com desconfiança pelo setor.

O funcionário do governo explica que, até o momento, também não há um processo oficial para as consultas de populações locais sobre os projetos eólicos em La Guajira. Há denúncias de negociações supostamente irregulares com líderes Wayuu nas áreas afetadas. “A consulta popular foi inválida, falha e muitas vezes realizada fora do território [afetado], como uma tentativa de acelerar o processo”, acrescenta o funcionário.

Apesar disso, em outubro do ano passado, em conversa com mais de 500 empresários e investidores do setor, a então recém-empossada ministra Irene Vélez fez um apelo para que eles apostassem na transição energética. Ela assegurou que se tratava do “momento certo para investir na Colômbia”, já que o país começaria a implementar um modelo de transição energética justa.

Resistência Wayuu

José Silva, líder Wayuu, nos recebe em sua comunidade, a uma hora de carro ao sul de Uribia. Silva passou anos documentando os conflitos causados pelas indústrias extrativas em La Guajira, motivo pelo qual fundou a organização Nación Wayuu. Ele alerta que as tensões e os conflitos em torno dos parques eólicos estão se agravando.

“Em diferentes territórios, mulheres foram assassinadas. Crianças e famílias inteiras foram expulsas”, diz Silva, alegando que a chegada das empresas de energia eólica impulsionou a onda de violência.