Paradoxo verde: febre eólica e desmatamento na Amazônia

Dados os devastadores impactos sociais e ecológicos do uso do pau-de-balsa para energia eólica, a indústria global de turbinas precisa urgentemente implementar medidas rígidas para rastrear a origem da madeira que utiliza. Um mecanismo de rastreamento acabaria com a dependência em grande escala deste recurso natural e evitaria que a pressão do mercado leve ao desmatamento não planejado e ilegal.

O aumento dos preços que se seguiu à escassez de oferta criou um poderoso incentivo para acelerar esse processo. De acordo com a revista The Economist, o preço da madeira do pau-de-balsa dobrou de meados de 2019 a meados de 2020. Em 2019, o Equador exportou US$ 219 milhões em madeira balsa, 30% a mais do que o recorde anterior de 2015. Nos primeiros 11 meses de 2020, o país exportou US$ 784 milhões.

De fato, materiais alternativos são incorporados à fase inicial de produção das lâminas desde pelo menos 2014 e entraram totalmente na produção depois de surgirem problemas significativos de abastecimento em 2020, incluindo materiais como politereftalato de etileno (PET), uma espuma de baixa densidade gerada a partir de garrafas plásticas. A consultoria Wood Mackenzie previu que o uso de PET "aumentará de 20%, em 2018, para mais de 55% em 2023, enquanto a demanda por madeira balsa permanecerá estável".

Alguns dos maiores produtores de turbinas eólicas já estão abandonando o uso da madeira do pau-de-balsa. A Vestas, líder mundial no setor, disse ao democraciaAbierta que "reduziu significativamente" o uso da madeira, optando por usar materiais alternativos. A empresa dinamarquesa disse que apenas dois de seus modelos de turbina ainda têm pás que contém madeira balsa. Nos dois modelos que ainda usam, a madeira “representa apenas 150 km por pá”.

Um problema adicional para as pás é sua reciclabilidade. A primeira geração de turbinas eólicas começa a chegar ao fim de sua vida útil, o que significa que até 2023 cerca de 14 mil pás terão sido desmontadas na Europa, segundo Ramón González-Drigo, professor de resistência de materiais e engenharia estrutural da Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha. “Atualmente, entre 85% e 90% da massa total das turbinas eólicas pode ser reciclada”, González-Drigo disse ao democraciaAbierta. “Mas as pás representam um desafio devido a seus materiais compostos e cuja reciclagem exige processos muito específicos."

Pressão sobre as populações rurais

O impacto socioambiental dos parques eólicos não se reduz apenas à questão do desmatamento da Amazônia. Muitas das regiões da Europa que abrigam esses parques eólicos estão enfrentando sérias interrupções socioeconômicas e ambientais causadas por turbinas cada vez maiores.

Os parques eólicos requerem condições de vento constantes em territórios relativamente despovoados, onde a oposição das populações locais é fraca. É o caso da região de Matarraña, na província espanhola de Teruel, onde vários projetos de parques eólicos já se encontram em fase final e devem ser instalados em breve.