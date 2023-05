O enorme custo dos fertilizantes de nitrogênio no Brasil

O nitrogênio é um macronutriente fantástico para a agricultura. As raízes aumentam, as folhas ficam mais verdes, e as lavouras prosperam. A aplicação de fertilizantes à base de nitrogênio pode fazer uma diferença enorme às plantas, até mesmo para o capim do qual o gado se alimenta. O salto de produtividade na agropecuária brasileira dos últimos 40 anos não teria acontecido sem fertilizantes, como os nitrogenados.

Tamanha fartura na produção, no entanto, tem um custo climático. O adubo nitrogenado se transforma em um gás de efeito estufa pouco falado, mas muito perigoso: o óxido nitroso (N₂O). Com um potencial de aquecimento 264 vezes maior que o CO₂, o N₂O permanece na atmosfera por mais de cem anos. Além disso, sua emissão é a que mais desgasta a camada de ozônio.

As emissões de N₂O geradas pelos fertilizantes à base de nitrogênio atingiram 37,5 milhões de toneladas de CO₂ equivalente no Brasil em 2021, segundo levantamento da reportagem com a colaboração do Sistema de Estimativa de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), iniciativa do Observatório do Clima. O volume se aproxima das emissões totais de CO₂ de países inteiros, como Portugal, Finlândia ou Azerbaijão.

Os impactos do N₂O na atmosfera levantam discussões sobre a redução ou até o banimento desses produtos. Na Nova Zelândia, o Greenpeace milita pelo fim do uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos. No Canadá, o governo anunciou planos para cortar emissões de N₂O associadas à agricultura, enquanto o plano da Holanda de reduzir pela metade as emissões de nitrogênio até 2030 enfrentaram forte protesto dos agricultores.