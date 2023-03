Energia eólica no Brasil e conflitos com comunidades locais

Parque abandonado provoca violência

Um ano após o primeiro leilão do governo federal para a contratação de energia exclusivamente eólica, em 2009, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), subsidiária da Eletrobrás, maior empresa de geração elétrica no Brasil, iniciou a construção do seu primeiro parque eólico na Bahia. A usina Casa Nova I foi anunciada, à época, como a maior do país e marcou a entrada da Chesf no segmento de renováveis.

Quatro anos depois, porém, a crise financeira da fabricante de aerogeradores argentina, a IMPSA, que era a líder do consórcio, resultou na paralisação das obras. Até hoje, 30 turbinas inconclusas permanecem abandonadas no local. Algumas, com hélices, ainda giram pela força dos ventos, mas não produzem energia. Outras, ocas, foram saqueadas. O roubo de fios de cobre das estruturas trouxe violência para a região, segundo os moradores.

Na comunidade rural do Malvão, 22 famílias convivem com o passivo ambiental. Porteiras que bloqueiam o acesso às torres, embora hoje destrancadas, não foram removidas da área e continuam a obstruir caminhos entre as comunidades e o pastoreio dos animais.

“Eles não vieram mais e, quando a cancela ficava trancada, a gente não podia passar... Se fosse hoje, não teríamos aceitado a obra”, conta o agricultor Jessé de Souza.

Souza recebe R$ 500 mensais pelo arrendamento das terras à Chesf e reclama da devastação causada pela terraplanagem no local. Ele calcula que o Casa Nova I derrubou cerca de 50 dos 300 hectares de vegetação nativa pertencentes à comunidade. Espécies centenárias, como umbuzeiros, foram cortados. A área impactada nunca foi restaurada.