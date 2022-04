A influência da China em questões ambientais na América Latina em 2022

Depois de um 2021 cheio de altos e baixos, o mundo espera um 2022 mais estável. A resiliência e a recuperação da pandemia da Covid-19 podem continuar a dominar as manchetes e a tomada de decisões na América Latina e no Caribe, mas também é provável que ocorram desenvolvimentos importantes no meio ambiente e nas relações da região com a China. O Diálogo Chino conversou com especialistas de toda a região para saber no que eles estarão de olho no ano que se inicia.

Gabriel Boric toma posse no Chile

O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, toma posse em março. Jovem congressista da coalizão de esquerda Apruebo Dignidad, Boric enfatizou em sua campanha temas como o meio ambiente, os direitos humanos e a proximidade com demais países latino-americanos.

Andrés Bórquez, coordenador de estudos da China na Universidade do Chile, em Santiago, disse que Boric deve manter uma boa relação com a China. Como os dois países miram em um desenvolvimento mais sustentável, essa área pode ser uma boa oportunidade de cooperação, avalia o especialista.

"A China continuará sendo um parceiro comercial fundamental para o Chile, e um grande investidor. Não acredito que Boric se alinhe mais à China ou aos EUA", disse Bórquez. "Haverá provavelmente padrões mais altos para investimentos estrangeiros, que terão que ser mais sustentáveis e com a criação de valor agregado para o país".

Acordo de Escazú realiza primeira cúpula

O Acordo de Escazú, primeiro acordo ambiental regional na América Latina e Caribe, entrou em vigor em abril de 2021 após sua ratificação por 12 países da região. Ele tem como objetivo aumentar a proteção dos ativistas ambientais e garantir a participação pública nas decisões sobre meio ambiente. Os governos signatários estão dando os primeiros passos para implementar o acordo e devem se reunir com membros da sociedade civil na primeira cúpula de Escazú em abril deste ano no Chile.

Aída Gamboa, coordenadora da pasta sobre a Amazônia na ONG peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, disse que as organizações latino-americanas estão preparando propostas para levar à cúpula e que acompanham a situação de países que ainda não ratificaram o acordo, como Peru, Guatemala, Colômbia e Brasil.

"Os países que ratificaram o acordo estão avançando em sua implementação, trabalhando em estreita colaboração com a sociedade civil. México, Equador, Santa Lúcia e Argentina estão entre os mais avançados. Ter recursos estatais será muito importante para conseguir uma mudança real para os ativistas do meio ambiente", disse Gamboa.

Eleições poderiam mudar a relação do Brasil com a China?

O ano de 2022 é crucial para o Brasil, que escolherá seu próximo presidente em 2 de outubro. O presidente Jair Bolsonaro busca um segundo mandato, mas as pesquisas mais recentes mostram uma clara liderança para o candidato de esquerda e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujos mandatos ocorreram entre 2003 e 2010.

Até lá, pouco deve mudar na abordagem do Brasil em relação à China, segundo Tatiana Prazeres, membro sênior do Centro para a China e a Globalização (CCG), um think tank sediado em Beijing. Prazeres avalia que 2022 seja um ano de continuidade, sem "gestos abruptos" do Brasil. "O embargo à carne [que a China impôs por três meses em 2021] fez com que muitas pessoas se dessem conta dos riscos desta relação. Eu não vejo uma mudança de 180 graus na atitude do Brasil em relação à China este ano", disse a analista.

Esse ponto de vista é ecoado por Maurício Santoro, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que notou uma mudança significativa na abordagem de Bolsonaro em relação à China com o início da campanha de vacinação no Brasil em janeiro de 2021. Até então, Bolsonaro dava sinais mistos ao visitar Taipei — e não Beijing — durante sua campanha presidencial de 2018 e fazia uma série de declarações pouco diplomáticas sobre o país asiático em 2020.