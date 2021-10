Os interesses econômicos por trás da resistência ao Acordo de Escazú

Dominga é um projeto de extração de concentrados de ferro e cobre avaliado em US$ 2,5 bilhões que seria construído a 16 km da comuna de La Higuera, no norte do Chile. O projeto envolve a abertura de uma mina a céu aberto, a construção de um porto próprio e uma dessalinizadora.

Embora algumas comunidades próximas ao depósito apoiem o projeto, sua proximidade com o arquipélago de Humboldt, que contém um dos ecossistemas mais ricos do mundo, o tornou foco de polêmica e críticas – não apenas de ativistas, mas também de acadêmicos e políticos. Em 2017, durante o governo de Michelle Bachelet, o projeto foi rejeitado por duas instituições chilenas: a Comissão de Avaliação Ambiental de Coquimbo e o Comitê de Ministros do Serviço de Avaliação Ambiental, que argumentaram que o projeto representa riscos sérios à biodiversidade e ao ecossistema.

O caso foi apelado e, há dois meses, a Comissão Ambiental de Coquimbo aprovou o projeto.

Os Pandora Papers revelaram que a família Piñera vendeu sua parte do projeto Dominga nove meses depois de Piñera assumir a presidência. Naquele ano, Délano comprou a participação dos demais acionistas.

A venda previa o pagamento em três parcelas. A última, no valor de US$ 9,9 milhões, só não seria paga se nenhuma zona de proteção inviabilizasse a abertura da mina. Do que dependia a demarcação dessa zona ambiental? Do governo Piñera. Portanto, não surpreende que, apesar das óbvias contra-indicações ambientais do projeto, Piñera não tenha implementado nenhuma proteção ambiental.

Além disso, uma das primeiras providências que Piñera tomou como presidente foi cancelar a construção da termelétrica Barrancones, que seria construída na comuna de La Higuera, perto da reserva da mina Dominga. Quando as ligações entre Dominga e Piñera vieram à tona, foi aberta uma investigação que concluiu que o presidente chileno "procurou beneficiar a empresa mineira Dominga em agosto de 2010, quando cancelou arbitrariamente a construção da usina termoelétrica de Barrancones no município de La Higuera, contornando as instituições ambientais".

Piñera disse que as acusações são inaceitáveis.

Um acordo de palavras

O acordo remonta a 2018, quando representantes de 33 países e da sociedade civil reunidos na cidade de Escazú, na Costa Rica, fizeram um minuto de silêncio em homenagem a Berta Cáceres, líder ambientalista assassinada naquele ano por sua oposição ao projeto Água Zarca em Honduras.

Ao final desse encontro, os representantes assinaram o Acordo de Escazú, o primeiro acordo ambiental regional da América Latina e o primeiro do mundo com pontos específicos sobre proteção de defensores dos direitos humanos em questões ambientais, acesso à informação ambiental pública nos processos decisórios ambientais, acesso à justiça em questões ambientais e fortalecimento das capacidades instaladas para contribuir com a proteção e preservação do meio ambiente.