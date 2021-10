Meio século depois, a justiça chega para o povo Krenak

Lutas atuais

Além dos danos ligados à ditadura, o povo Krenak também enfrentou outros desafios. Em 2015, suas terras foram afetadas pelo pior desastre ambiental da história do Brasil, quando uma barragem de rejeitos de mineração no município de Mariana rompeu, liberando milhões de toneladas de lama tóxica. O desastre deixou o Rio Doce, que passa pela reserva Krenak, tomado por produtos químicos tóxicos, o que afetou os costumes e a subsistência dos indígenas. “Queremos nossa terra de volta e o retorno de nossos rituais sagrados. Os espíritos de nossos guerreiros ainda não estão em paz com tudo o que aconteceu”, diz Geovani Krenak.

O presidente Jair Bolsonaro, apoiador declarado da ditadura militar com um histórico de comentários discriminatórios contra os povos indígenas, prometeu não reconhecer mais nenhum território indígena, o que gerou preocupações de que seu governo não cumpra a decisão recente do tribunal. “A Funai vai contestar essa decisão”, disse Geovani Krenak. “O próprio órgão do governo que deveria defender os direitos indígenas é nosso inimigo.”

Em meio a todas as dificuldades, ativistas celebraram a decisão do tribunal que puniu as violações contra os povos indígenas cometidas pelo regime militar. Outro processo que acusa criminalmente o capitão Pinheiro de genocídio e crimes contra a humanidade aguarda julgamento.