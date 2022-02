Funai politizada põe em risco indígenas não contatados

A Fundação Nacional do Índio (Funai) desprezou novas evidências de grupos indígenas não contatados encontradas por duas expedições na Amazônia no ano passado, aumentando a preocupação com a interferência política no órgão governamental.

Críticos ao governo dizem que fica cada vez mais claro que a Funai está agindo contra os interesses dos grupos indígenas isolados. Documentos divulgados em janeiro mostram uma aparente manobra política para desacreditar as evidências sobre os povos isolados Igarapé-Ipiaçava, no Pará. Outra investigação revelou que a Funai ignorou relatos de um grupo indígena anteriormente desconhecido e isolado no estado do Amazonas. Uma decisão agora anulada pelo órgão governamental tentou aumentar o ônus da prova necessária para proteger os grupos indígenas isolados.

“É uma violação do direito à vida. Não estamos falando aqui dos direitos humanos como um conceito amplo. É seu direito à sobrevivência como seres humanos que está sendo negado”, disse Angela Kaxuyana, membra executiva da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), à Mongabay. “Para nós, os povos indígenas da linha de frente, a linha de ação da Funai está completamente em desacordo com nossos interesses.”

Grupos isolados evitam ativamente o contato com o mundo exterior e residem em áreas remotas, portanto, a coleta de informações sobre eles é complicada. A maioria dos grupos é identificada através de evidências da atividade humana: artefatos, pegadas, restos de caça e pesca, assim como pequenas clareiras na floresta que normalmente não podem ser vistas de cima.

A Funai em transformação

A força tarefa liderada pela Funai encontrou um pote de cerâmica e um casco de tartaruga caçada, entre outras evidências, em sua expedição de setembro na Terra Indígena Ituna-Itatá, no Pará. Isso se soma a uma coleção de uma década de provas residuais que apontam para o grupo indígena não contatado Igarapé-Ipiaçava.

Porém, os funcionários do alto escalão da organização desqualificaram o relatório. O presidente da Funai, Marcelo Xavier, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, reuniu-se com outro defensor do presidente, o senador Zequinha Marinho, para discutir as conclusões do relatório técnico. De acordo com uma nota interna vazada compartilhada com a Mongabay, Xavier e Marinho descreveram o relatório como “ideologicamente tendencioso” e “sem valor”.

Para Marinho, que defende abertamente a extinção da ordem de proteção territorial (uma diretiva temporária para proteger os territórios das comunidades isoladas contra a exploração madeireira e invasores), a reunião teve como objetivo discutir os direitos de propriedade de 150 famílias realocadas para a área onde a reserva agora se encontra. Essa realocação ocorreu um ano antes da emissão da ordem de proteção territorial.