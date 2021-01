Você se lembra da dedicação de Cuba a Angola?

Fartos das guerras estrangeiras, os oficiais portugueses derrubaram o Primeiro Ministro Marcello Caetano em 25 de abril de 1974. Muitas ex-colônias, então, viram a oportunidade de definir seu próprio futuro.

Angola tinha sido a mais rica das colônias portuguesas, com grande produção de café, diamantes, minério de ferro e petróleo. Das ex-colônias, tinha a maior população branca – 320 mil, de cerca de 6,4 milhões de habitantes. Quando 90% de sua população branca fugiu em 1974, Angola perdeu a maior parte de sua mão de obra qualificada.

Três grupos disputaram o poder. O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), liderado por Agostinho Neto, era a única alternativa progressiva. A Frente Nacional de Libertação de Angola (FLNA), liderada por Holden Roberto, ganhou o apoio do líder de direita do Zaire, Joseph Mobutu, conspirador no assassinato de Patrice Lumumba. Jonas Savimbi, que dirigia a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), trabalhou junto ao regime do apartheid da África do Sul.

Portugal disse à África do Sul para retirar suas tropas de Angola, o que fez até outubro de 1974. Recentemente derrotados no Vietnã, os Estados Unidos se sentiram incapazes de enviar tropas. Incentivados pela administração Ford, a África do Sul voltou a Angola dentro de um ano.

Enquanto isso, os representantes de Fidel Castro se reuniram com Neto junto com o chefe da milícia recentemente organizada pelo MPLA, as Forças Armadas Populares para a Libertação de Angola (FAPLA. Sem motivação para intervir, Cuba recusou-se a dar apoio financeiro.

A invasão sul-africana começou em 14 de outubro, quando muitos membros brancos de suas tropas brancas fingiram ser forças da UNITA, escurecendo sua pele através de aplicações do creme de camuflagem "Black Is Beautiful". Em novembro, Fidel sabia que sem ajuda a capital angolana cairia nas forças do apartheid e aprovou a assistência militar. Um pequeno número de cubanos chegaram ao país fundamental para evitar que a África do Sul alcançasse a capital angolana, Luanda.

A intensa hostilidade entre a UNITA e a FNLA acabou com o esmagamento desta última no início de 1976, simplificando o conflito para batalhas entre o MPLA e a UNITA e seus aliados. As tropas cubanas chegaram à fronteira sul com a Namíbia, expulsando completamente as forças do apartheid.

Múltiplos fatores impulsionaram o envolvimento de Cuba. A revolução de 1959 foi tão intensamente oposta pelos Estados Unidos que ficou claro que a melhor defesa de Cuba seria atacar. Uma campanha na África seria menos provável de provocar um confronto direto, em grande parte porque a maioria dos americanos não via a África como parte de seu quintal. Um grande número de cubanos é de ascendência africana e os revolucionários viam o antirracismo como parte fundamental de sua política. Fidel referiu-se à luta antiapartheid como "a mais bela causa".

A segunda fase de guerra

Como os combates pareciam diminuir, o número de soldados cubanos em Angola caiu de 36 mil em abril de 1976 para menos de 24 mil em um ano. Entretanto, quando a França e a Bélgica enviaram tropas para o Zaire, Cuba suspendeu sua retirada das tropas.

Durante todo o conflito angolano, a África do Sul e os Estados Unidos ignoraram a lei internacional e agiram como se fosse perfeitamente natural para a África do Sul dominar a Namíbia. Depois que aviões sul-africanos massacraram refugiados namibianos no campo de Cassinga, em Angola, em maio de 1975, o presidente dos EUA, Jimmy Carter, pôs de lado a situação e disse que "esperamos que tudo tenha acabado".

Memórias daquele massacre ficaram na mente de uma menina de 12 anos de idade, Sophia Ndeitungo: "Os primeiros cubanos que eu vi na vida foram os soldados que vieram" para resgatá-los. A maioria dos cubanos eram brancos, então ela "...pensava que eram sul-africanos. Mais tarde, entendemos que nem todos os brancos são ruins". Sophia foi transferida para a Ilha da Juventude de Cuba para estudar. Ela se formou na faculdade de medicina de Havana, casou-se com outro refugiado de Cassinga, retornou à Namíbia e tornou-se chefe dos serviços médicos de suas forças armadas em 2007. Para milhares de negros africanos, os cubanos eram os únicos brancos que lhes mostravam algum tratamento digno.

Exuberante depois das eleições americanas de 1980 que levaram Ronald Reagan ao poder, a África do Sul intensificou suas incursões em Angola, Moçambique, Zimbábue, Zâmbia, Lesoto, Suazilândia e Botsuana. Em agosto de 1981, a África do Sul enviou entre 4 mil a 5 mil soldados para o sul de Angola com tanques e apoio aéreo. Expandiu as táticas para incluir envenenamento de poços, matando gado e destruindo a distribuição de alimentos e comunicações. Foi neste contexto que Cuba começou a enviar 9 mil tropas de volta para Angola em agosto de 1983.

Savimbi: Aliado dos EUA e África do Sul

Durante toda a administração Carter e os primeiros anos de Reagan, os Estados Unidos aumentaram seu fluxo de armas para a UNITA. Já em 1974, o líder da UNITA, Savimbi, havia estabelecido contatos com a ditadura portuguesa e prometeu à África do Sul que os ajudaria a construir um bloco anticomunista. Savimbi falava inglês fluentemente, exalava autoconfiança, manipulava inteligentemente sua audiência, sabia exatamente o que os americanos queriam ouvir e era "sem escrúpulos". Em outras palavras, sua combinação de atributos era um ajuste perfeito para um homem de frente da CIA.

Savimbi com o presidente americano Ronald Reagan em 1986 | Wikimedia Commons/Domínio Público

Savimbi consolidou seu poder local, executando os adversários de aldeias sob o argumento de serem "feiticeiros". Ele tinha controle total e não tolerava dissidências. Em 1980, além de livrar a UNITA daqueles que o desafiavam, Savimbi tinha "...as esposas e filhos dos dissidentes queimados vivos em exibições públicas para ensinar os demais".

O Coronel das Forças Especiais Jan Breytenbach via Savimbi como um "manipulador extraordinário... Como líder político, ele era muito bom. Eu o compararia a Hitler.” Esta comparação com Hitler não era um ataque a Savimbi – era um elogio, pois vários políticos sul-africanos de alto nível haviam sido membros de grupos pró-Nazismo.

Entre aqueles que ignoravam as campanhas de destruição em massa de Savimbi estava o presidente Jimmy Carter, que tirou tempo de sua agenda de defesa dos direitos humanos para organizar o fluxo de dólares secretos para a UNITA. Em 1985, Steve Weissman resumiu atitudes que abrangiam ambas as partes: "Queríamos prejudicar Cuba e queríamos ajudar as pessoas que queriam prejudicar Cuba". Quando Savimbi disse que estava "lutando pela liberdade contra Cuba" – este era seu trunfo. Era impossível combatê-lo. Savimbi tinha uma qualidade redentora: ele matou cubanos".

As atitudes da África do Sul em relação a Savimbi se enquadravam em sua perspectiva mais ampla de desprezo total pelos negros. As mortes de brancos eram seguidas por anúncios do exército e obituários de jornais na imprensa. As mortes de soldados negros não eram transmitidas nem por seus superiores militares nem pela imprensa local.

Os pontos de vista sul-africanos refletiam os dos políticos americanos. Uma emenda de 1971 ao projeto de lei de sanções dos Estados Unidos pelo ex-membro da KKK e senador democrata Harry F Byrd isentou o cromo, livrando o governo de minoria branca da então Rodésia (hoje Zimbábue) de qualquer consequência. Em discurso altamente divulgado em julho de 1986, Reagan elogiou os brancos sul-africanos que, segundo ele, deram grandes oportunidades aos negros.

Conflito entre aliados

Uma considerável discórdia entre aliados surgiu do casamento por necessidade entre Cuba e a União Soviética. A estratégia de Cuba tinha sido a de que a União Soviética enfrentaria as bem armadas e treinadas forças sul-africanas, enquanto a FAPLA de Angola combateria os inimigos internos da guerrilha. Já os soviéticos acreditavam que a FAPLA deveria desenvolver um exército convencional com tanques e armas pesadas para combater a África do Sul.

Fidel Castro em visita de estado a Angola em 1976 | DPA/PA Images

Mas as tropas angolanas não tinham praticamente nenhuma educação formal. Os oficiais talvez tivesse chegado à segunda, terceira ou quarta série, mas os recrutas do exército, de forma geral, nunca tinham ido à escola e não conseguiam dominar armas sofisticadas fornecidas pelos soviéticos.

Enquanto Cuba defendia que a FAPLA se concentrasse na UNITA, advertiu simultaneamente que os militares angolanos deveriam ter apoio cubano sempre que se aventurassem em território cercado em grande parte por tropas da UNITA e da África do Sul. O presidente Neto morreu em setembro de 1979 e seu sucessor, José Eduardo dos Santos, se mostrou atraído pelas visões soviéticas de ter um exército convencional suficientemente forte para superar ambas as forças da oposição.