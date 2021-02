O maior vazamento de dados pessoais da história do Brasil

As bases de dados vazadas também contam com dados normalmente processados em agências de crédito como escolaridade, salário, renda e poder de compra. Apesar de não haver nenhuma confirmação, as suspeitas sobre a Serasa Experian surgiram devido ao tipo de dados presentes e à maneira como esses conjuntos de dados estão organizados. Os dados estão organizados de forma a permitir a identificação de grupos específicos e de segmentos de consumidores em potencial, de maneira semelhante à estrutura dos anúncios direcionados e da categorização de consumidores da empresa. Por exemplo: um dos conjuntos de dados disponíveis chama-se “Mosaic” e inclui informações organizadas de acordo com o modelo Mosaic, um serviço de prospecção de clientes da Serasa Experian que classifica as empresas como “grandes, tradicionais e influentes”, “pequenos negociantes do interior” e “jovens empreendedores e ousados”.

Este é apenas o mais recente e grave exemplo de uma longa série de vazamentos de dados, que provavelmente só pode ser comparado com o caso Equifax, quando os dados pessoais de 145 milhões de pessoas vazaram do birô de crédito estadunidense. Leitores ao redor do mundo podem se perguntar: Como um vazamento nessa escala poderia ocorrer no Brasil depois da adoção da nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)? A lei não está em vigor desde setembro de 2020? Sim, ela está. No entanto, os brasileiros estão descobrindo da pior maneira que ter uma lei é apenas um pequeno passo em direção a uma efetiva proteção de dados.

As lições que o Brasil deve aprender agora se aplicam a qualquer lugar onde dados pessoais são coletados. O mais importante é como a proteção de dados pessoais está culturalmente integrada ao cotidiano das pessoas, empresas e administrações, e como a lei é aplicada. É inútil criar leis de proteção de dados “refinadas”, copiando e colando direitos e obrigações de quadros jurídicos estrangeiros, se ninguém em seu país sabe que essas regulações existem ou se não sabem como implementá-las e cumpri-las corretamente. O país poderá aparecer em um belo mapa que exibe nações com leis de proteção de dados (que maravilha!) mas a situação real muito provavelmente permanecerá muito distante daquilo que consta na lei.

Apesar da proteção de dados já ser um tema debatido há décadas nos círculos especializados, é ainda um conceito muito novo para a maior parte das pessoas, e poucas empresas e organizações o consideram uma prioridade. Ao mesmo tempo, dados pessoais vêm sendo coletados em larga escala e tanto as práticas de mercado quanto, cada vez mais, práticas sociais vêm considerando-os como algo que pode ser compartilhado sem grandes cuidados. No Brasil, em qualquer farmácia ou supermercado, antes mesmo do funcionário no caixa solicitar o pagamento ele perguntará por seu número de CPF. E caso você não informe esse identificador único, o funcionário te olhará com espanto, te considerando uma pessoa esquisita que recusa um “desconto”.

Uma questão preocupante é que mesmo quando as organizações estão cientes da existência da nova lei de proteção de dados e das novas obrigações acerca da segurança de dados elas não sabem como incorporar as questões de privacidade em suas estruturas técnicas e organizacionais. O fato de a proteção de dados ser recente significa que existe uma escassez de profissionais capazes de estruturar corretamente o compliance com a lei e de observar de maneira diligente as melhores práticas de segurança de dados. A maior parte das pessoas que se autoproclamam “especialistas em proteção de dados” nas redes sociais, que provavelmente se equiparam em número apenas com os “evangelistas de Blockchain”, começaram a se aproximar do tema há não mais do que um ou dois anos.