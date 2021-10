A maldição da soja: Ucrânia ilustra o que aconteceu com a Amazônia

"As sementes geneticamente modificadas devem ter sido contrabandeadas para o país, pois não é permitido o cultivo de soja geneticamente modificada na Ucrânia". Volodymyr Onatskyi dirige uma pequena empresa que vende esterco e sementes a agricultores no leste da Ucrânia. Ele está cada vez mais preocupado com o ritmo com que os grandes conglomerados estão comprando terras férteis no país, esgotando os solos e poluindo as fontes de água doce por seu uso maciço de produtos químicos.

Os habitantes locais também acreditam que as grandes fazendas estão plantando ilegalmente soja geneticamente modificada (GM). "As grandes empresas as plantam de qualquer forma e, no processo, contaminam os campos dos agricultores convencionais." É o que as pessoas por aqui suspeitam, pelo menos. Porque descobrir o que realmente está acontecendo é muitas vezes muito difícil em um país como a Ucrânia", disse Onatskyi.

Como parte de seu Acordo Verde, a União Europeia está tentando deslocar a produção de soja do Brasil para o leste europeu. Mas com o mercado controlado por oligarcas e corporações multinacionais, há dúvidas se tal mudança beneficiará realmente as comunidades locais ou o meio ambiente.

Solo fértil, terra barata, localização estratégica

A Ucrânia era historicamente conhecida como o celeiro do Império Russo e mais tarde da União Soviética. No final do século 19, empresas como a gigante americana Cargill e a trading company parisiense Louis Dreyfus estavam fazendo fortuna no país. Elas construíram silos, compraram empresas de moagem e construíram navios para transportar grãos ucranianos baratos para cidades industriais em crescimento na Grã-Bretanha e na França.

O relatório conjunto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) previu que os solos férteis do coração eurasiático – que se estendem desde a Romênia e Ucrânia, passando pela Rússia, até o Cazaquistão – alimentariam o mundo durante décadas.

A agricultura na Ucrânia acontece em uma escala gigantesca. A maioria das empresas agrícolas são conglomerados totalmente integrados de propriedade de oligarcas bilionárias, operando suas próprias redes de trens, frotas de caminhões muitas vezes não identificados e instalações de armazenamento em todo o país.

Dez empresas controlam 71% do mercado agrícola na Ucrânia, como mostram as estatísticas da Associação Ucraniana de Grãos (UGA). Além da oligarquia ucraniana, empresas multinacionais como a Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus e a empresa estatal chinesa COFCO, são todas participantes ativas.

Nos últimos anos, gigantes agroindustriais internacionais, incluindo a Cargill e a Bunge, investiram milhões de dólares no aumento da capacidade de produção do país. Solos extremamente férteis, terras baratas e uma localização estratégica entre os mercados de exportação na Europa, China e Oriente Médio também colocaram a Ucrânia no centro das atenções dos investidores em terras.

A Ucrânia tornou-se ainda mais interessante para os investidores agrícolas depois que o Acordo de Associação UE-Ucrânia foi assinado em 2014, e especialmente depois que a Comissão Europeia lançou seu Plano de Proteína da UE em 2018. O plano anunciou o objetivo da comissão de deslocar a produção de soja da América do Sul para o território europeu.

Plano de Proteína e Negócio Verde

Há múltiplas razões para o plano da comissão. A soja era anteriormente utilizada principalmente para produzir óleos vegetais, mas seu valor de mercado disparou quando o que restava após a produção de óleo começou a ser utilizado como fonte de proteína barata na alimentação animal nos anos 60. Desde então, a quantidade de soja cultivada em todo o mundo se multiplicou por seis. A maior parte vem das Américas e quase a metade do Brasil e da Argentina. A produção de soja no Brasil quadruplicou em 20 anos.