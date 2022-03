O metaverso de Zuckerberg é uma extração capitalista de nossos dados

Em 28 de outubro, Mark Zuckerberg anunciou que o Facebook seria rebatizado de Meta. A ocasião foi provavelmente uma estratégia de relações públicas para quebrar a tendência de queda do gigante da tecnologia.

No ano passado, a empresa que vale US$ 1 trilhão enfrentou audiências antitruste do Congresso dos EUA e depoimentos de uma ex-funcionária, Frances Haugen, que revelou, entre outras coisas, que a empresa tinha conhecimento do papel das plataformas nos problemas de auto-estima entre adolescentes e a amplificação do discurso de ódio e desinformação no Sul Global, mas optou por não agir sobre as questões.

Com o lançamento do Meta e o anúncio de um espaço de realidade virtual online chamado metaverso, Zuckerberg agora tenta desviar a atenção desse escrutínio público para um mundo que não existe e no qual ninguém foi prejudicado — ainda.

De acordo com Zuckerberg, metaverso será "uma internet corporificada na qual você está na experiência, não apenas olhando para ela". Será uma reivindicação totalizante sobre todos e cada um dos aspectos, espaços e possibilidades da vida social. Em última análise, o metaverso trata de exercer uma forma de poder ainda mais incisiva: é o próximo passo óbvio dentro da lógica capitalista e um claro desafio para nosso futuro imaginário coletivo.

O que exatamente é o metaverse?

O que torna o metaverso especialmente assustador é a fragmentação explícita e a perda de experiência que supostamente deveria nos entusiasmar e nos fazer querer habitá-la. Durante a conferência anual do Facebook Connect em outubro de 2021, Zuckerberg, em um discurso de 1 hora e 17 minutos, descreveu todas as maneiras como a visão de futuro de sua empresa poderia nos fazer "sentir como se", em lugar de viver a experiência de fato.

Zuckerberg explicou como o metaverso pode nos fazer "sentir" que estamos "ali no momento", "ali juntos", "ali com outras pessoas", tudo sem o "ali". Este futuro metaverso é baseado na incompletude e na imitação. Ele promete conectividade em troca das possibilidades do sensorium humano. Nessa realidade virtual, não conseguimos fazer nossa própria experiência, mas viveremos em uma regida por sua singularidade.

A lógica extrativa desse futuro metaverso é simples. Ela implica que mais dados estão sendo produzidos e coletados por meio de um sistema difundido de vigilância. Os produtos em todo o pacote Meta são projetados como enormes salas experimentais para pesquisadores de empresas que buscam aumentar o número de anúncios nos quais as pessoas clicam. Afinal, mais de 95% das receitas da empresa vêm de anúncios.

O Meta e outras empresas de tecnologia realizam os experimentos nas mesmas configurações em que os produtos são implantados. Eles conseguiram nos deixar confortáveis em passar tempo em seu laboratório – à medida que aperfeiçoam o aumento da coleta de dados através de um engajamento mais intenso.