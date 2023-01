Aposta do México em energia fotovoltaica, lítio e veículos elétricos pode funcionar?

Considerando a bem estabelecida indústria automobilística do país, há um potencial evidente para a produção de EVs no México. Cerca de 5% dos veículos fabricados no país este ano foram elétricos, com quatro linhas de montagem ativas, voltadas principalmente para o mercado americano: a Ford constrói seu Mustang Mach-E em uma fábrica mexicana; a Giant Motors, sua linha JAC; a Audi, o modelo Q5; e a Zacua, a primeira marca de carros elétricos produzidos no México. Vários outros fabricantes anunciaram planos de produzir EVs no México, incluindo a General Motors, Volkswagen e a boliviana Quantum.

A meta de 2040 e o potencial aumento das exportações, principalmente para os Estados Unidos, devem incentivar a indústria mexicana de veículos elétricos, com o Plano Sonora puxando essa transição. O governo mexicano destinou US$ 48 bilhões para todos os setores associados ao plano e estipulou que 50% dos veículos produzidos no país tenham zero emissões até 2030.

O lítio é um componente fundamental na produção de baterias de EVs, mas a montagem das baterias é praticamente inexistente no México. Empresas da Alemanha, China, Coréia do Sul e Cingapura dominam o mercado global, no qual o México pretende entrar com pouco conhecimento técnico e experiência.

Para Jeremy Martin, do Instituto das Américas, ainda não se sabe como o lítio extraído no México poderia ser convertido no produto final previsto pelo governo, como baterias ou semicondutores. O presidente AMLO sugeriu que as empresas privadas façam parcerias com a CFE ou a LitioMx.

“O governo permite parceiros privados, mas falta clareza a esse respeito”, aponta Martin. “O problema é quanto tempo levará para se construir essa cadeia. As empresas não aparecem como cogumelos, da noite para o dia. Não sei como podemos superar essa etapa no médio prazo”.

Antes da chegada do Plano Sonora, a transição energética do México estava num limbo. Desde que AMLO assumiu o poder em 2018, seu governo decretou e manteve políticas energéticas favoráveis aos combustíveis fósseis, apoiando as usinas de petróleo, gás e hidrelétricas, em detrimento das energias eólica e solar.

Agora que o presidente entra nos dois últimos anos de mandato, veremos se o novo plano pode ou não mudar essa situação.

Este artigo foi originalmente publicado no Diálogo Chino.