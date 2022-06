Por que o México está reformando seu setor de energia – de novo?

Esses números sugerem que o México não atingiria suas metas voluntárias de redução da poluição, estabelecidas no Acordo de Paris.

Além disso, a fim de manter os preços da eletricidade baixos, como o governo prometeu, os subsídios para quase metade dos clientes da CFE precisariam aumentar.

Mas em termos de custos, uma análise do Instituto Mexicano para a Competitividade calculou que, para garantir a geração de sua meta de 54% de eletricidade entre 2022-2028, a CFE teria que gastar entre US$ 19,7 bilhões (R$ 101 bilhões) e US$ 24,8 bilhões (R$ 127 bilhões) nesse mesmo período. Isto significa um aumento expressivo dos US$ 4,5 bilhões (R$ 23 bilhões) que a CFE gasta atualmente na compra de energia de empresas privadas para satisfazer a demanda, que cresce 4% ao ano.

Como resultado da contra-reforma proposta por AMLO, os subsídios de eletricidade aumentariam dos quase US$ 3,3 bilhões (R$ 17 bilhões), estabelecidos no orçamento nacional de 2022, para aproximadamente US$3,7 bilhões (R$ 19 bilhões) — aumento de 13% — de acordo com o Centro de Pesquisa Econômica e Orçamentária.

A CFE rejeita essas projeções e afirma, sem evidências, que a reforma não prejudicará o meio ambiente e que ela traria uma economia de milhões de dólares para o país.

O que a reforma significa para as energias renováveis?

A transição energética do México está paralisada desde 2019, já que o governo suspendeu os leilões de eletricidade organizados por Peña Nieto. Com eles, empresas privadas faziam ofertas de energia a baixo custo e de construção de usinas eólicas, solares ou geotérmicas.

Estas oportunidades atraíram grandes investimentos entre 2016 e 2018 e reduziram os custos de geração. Entretanto, também houve supostas violações dos direitos humanos nas comunidades onde foram instalados parques eólicos e solares.

A geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis representava 76,4% da matriz energética em janeiro do ano passado, seguida pela energia eólica (7%), hidrelétrica (6,66%), solar (4,4%), nuclear (3,87%), geotérmica (1,55%) e biomassa (0,07%), de acordo com o Observatório Mexicano de Transição Energética.

O novo plano governamental também não incentiva formas alternativas de geração de eletricidade, tais como as viabilizadas por meio de cooperativas ou empresas comunitárias.

"A manutenção de eletricidade barata vai contra a política ambiental, porque a transição que precisamos exige uma redução no consumo", disse Israel Solorio, pesquisador da Universidade Nacional Autônoma do México. "A energia barata não contribui para a ideia de transição energética".

Ramírez criticou a falta de uma visão de longo prazo de AMLO. "O destino do setor está sendo traçado para as próximas décadas, e isso é o mais preocupante. Acorrentamos o país a um modelo obsoleto de refinarias, gasodutos, usinas hidrelétricas. As medidas contempladas não ajudam em nada e têm limitações muito importantes", disse.

A reforma vai ser aprovada?

O Congresso do México aprovou a Lei da Indústria Elétrica em fevereiro de 2021, com 289 votos a favor, em grande parte do partido Morena, de AMLO. Outros 152 votos foram contra, entre eles do Partido Ação Nacional (PAN) e do Partido Revolucionário Institucional (PRI), os dois maiores partidos de oposição.

A votação do Senado sobre a lei pode ser pautada logo após as consultas públicas sobre a reforma, que serão encerradas em 28 de fevereiro. AMLO fez recentemente uma turnê nacional tentando explicar a lei e promover seus benefícios aos mexicanos.

Apesar de seus esforços, o sucesso do governo não é de forma alguma garantido. Morena e seus aliados não têm representatividade no Senado para garantir a aprovação da lei. Entretanto, a determinação de AMLO de supervisionar a reforma pode significar fazê-la avançar por meios unilaterais.

Este artigo foi originalmente publicado no Diálogo Chino.