“Essas pesquisas permitem que o INCAP crie um modelo dos nutrientes que faltam na dieta dessas populações e coletar dados sobre o impacto do consumo do nosso milho mais nutritivo", acrescentou Bowen. Com essa informação, a Semilla Nueva calcula a redução anual das deficiências minerais na alimentação desses setores rurais.

“Agora estamos no momento de incorporar esse avanço tecnológico à saúde e nutrição de mais guatemaltecos que vivem em extrema pobreza”, disse Mónica Mazariegos. Considerando os recursos limitados de que dispõem, o projeto está bem avançado e alcançou várias famílias na Guatemala. No entanto, é necessário chegar a milhares de outros agricultores. Para resolver esse problema, "as políticas públicas devem ser fortalecidas e iniciativas como esta devem ser consideradas no combate à desnutrição em populações com poucos recursos", acrescentou.