O que Lionel Messi nos diz sobre as ambições globais do Qatar

Nesse intervalo, Guardiola serviu como embaixador da Copa do Mundo de 2022 do Qatar. A ex-estrela do Barcelona, ​​Xavi, deixou a Espanha para jogar e depois treinar o Al Sadd, principal clube do Qatar – um dos favoritos da família governante do país, os Al Thanis. Em 2011, a Qatar Sports Investments comprou o PSG. A saída de Messi do Barcelona e chegada a Paris, portanto, sempre pareceu de alguma forma inevitável.

O significado imediato do amistoso de 2010 entre os dois gigantes sul-americanos foi que marcou uma aceleração nas ambições do Qatar, esportivas e além. O país pequeno (tem uma população de menos de 3 milhões) era estrategicamente vulnerável, excessivamente dependente das receitas do gás e do petróleo e, no geral, desconhecido por muitas pessoas ao redor do mundo.

O governo em Doha havia então colocado em prática uma estratégia de desenvolvimento nacional, projetada para enfrentar os desafios que enfrentava. O esporte se tornou um dos pilares centrais dessa estratégia, com o futebol e a candidatura à Copa do Mundo no centro. Os governantes do Qatar acreditavam que garantir a sede do torneio aumentaria a visibilidade do país, daria voz às suas ambições, permitiria ao país projetar soft power, ajudaria a construir a marca da nação e impulsionaria a mudança econômica e social interna.

Ao mesmo tempo, o Qatar é um estado rentista. Sua dependência de depósitos de recursos naturais e a ausência de um sistema tributário doméstico significam que o país deve buscar fontes alternativas de receita externas. A realização da Copa do Mundo visa, entre outras coisas, a ajudar a impulsionar a indústria do turismo no país. A aquisição do PSG foi também um investimento estatal rentista clássico: um ativo comercialmente subdesenvolvido em uma das capitais mais proeminentes do mundo, com potencial para gerar fluxos regulares de renda.