OMC tem chance de avançar a luta contra a pesca predatória

“Claramente, isso levará a restrições de capacidade para os países em desenvolvimento, enquanto nações desenvolvidas continuarão a conceder subsídios”, disse, na reunião, o ministro indiano do comércio Piyush Goyal, em relação a um trecho do texto. Já o Paquistão descreveu o rascunho como “regressivo e desequilibrado”, enquanto a coalizão africana disse que “lacunas significativas” permanecem.

As diferenças entre os países foram reconhecidas por Ngozi e Wills na reunião. No entanto, eles continuam otimistas e disseram que as questões seriam resolvidas quando os países entrassem nas negociações da redação do texto. O acordo sobre subsídios à pesca exigirá um consenso entre todos os Estados-membros, de acordo com as regras da OMC.

O rascunho propõe essencialmente proibir três categorias de subsídios: aqueles que estimulam a pesca IUU, que afetam os estoques de peixes ou que levam à sobrecapacidade e à pesca excessiva. Embora isto possa parecer simples, as complexidades políticas, econômicas e culturais representam desafios reais.

Um dos principais pontos de conflito tem sido a exigência de países em desenvolvimento e das nações mais pobres de receberem o chamado tratamento especial e diferenciado. Embora amplamente aceito no caso de países mais pobres, há divergências se as nações em desenvolvimento devem ser isentas das restrições.

Muitas das principais nações pesqueiras são considerados países em desenvolvimento pela OMC, incluindo a China, que possui uma das maiores frotas pesqueiras do mundo. O ministro do comércio da China, Wang Wentao, expressou o “apoio da China à conclusão das negociações [de subsídios à pesca] antes do final da MC12”.

Discursando na reunião de 15 de julho, Wang enfatizou que a conclusão das negociações representaria uma contribuição importante da OMC para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas para 2030: “Como país em desenvolvimento e uma grande potência pesqueira, a China assumirá obrigações proporcionais ao nosso nível de desenvolvimento”.

Na reunião, Wang também ressaltou que a China está comprometida com o desenvolvimento sustentável das futuras políticas de subsídios à pesca e reforçou sua política de “tolerância zero” em relação à IUU.