Imagine ser capaz de fornecer alimentos, abrigo, medicamentos e água potável para as 230 milhões de pessoas mais vulneráveis da Terra — e ainda ter US$ 2 bilhões de sobra. Você teria o equivalente a toda a produção econômica da Gâmbia no bolso.

Este cenário improvável ilustra um novo estudo que mostra como 20 das maiores corporações de alimentos do mundo — as maiores nos setores de grãos, fertilizantes, carne e laticínios — devolveram um total de US$ 53,5 bilhões a seus acionistas nos últimos dois anos financeiros.

Para colocar a situação em perspectiva, a ONU estima que precisa de US$ 51,5 bilhões para fornecer suporte para as 230 milhões de pessoas consideradas de maior risco em todo o mundo.

Além disso, as corporações “ganharam” esses lucros durante um período de turbulência sem precedentes — uma pandemia global e uma guerra em larga escala na Ucrânia — quando as cadeias de abastecimento globais foram interrompidas e milhões de pessoas se encontraram em situação de fome.

Help us uncover the truth about Covid-19 The Covid-19 public inquiry is a historic chance to find out what really happened. Make a donation

Embora cidadãos de países mais ricos possam ter notado preços mais altos nas gôndola dos supermercados, sua experiência não passa nem perto do impacto devastador nos países em desenvolvimento. Os preços dos alimentos aumentaram entre 3% e 4,5% no Reino Unido, Canadá e EUA nos primeiros meses da pandemia — mas em 47% na Venezuela, por exemplo.

O Programa Mundial de Alimentos estima que o número de pessoas enfrentando insegurança alimentar aguda mais que dobrou, passando de 135 milhões de pessoas antes da pandemia para 245 milhões. Países no nordeste da África, bem como o Afeganistão e o Iêmen, foram particularmente atingidos.

Donos do mercado

Então, como 20 empresas conseguiram essa quantia de dinheiro em meio a duas grandes crises?

Sendo donos, literalmente, do mercado. O novo relatório da Greenpeace International mostra como este pequeno grupo de empresas é capaz de exercer um controle extremamente desproporcional, não apenas sobre as cadeias de fornecimento de alimentos em si, mas sobre as informações sobre esses fornecimentos.

Quando as cadeias de abastecimento foram interrompidas e os preços dos alimentos subiram, os lucros se acumularam. Os dividendos em dinheiro e os programas de recompra permitiram transferir uma quantia astronômica de dinheiro para seus acionistas, enquanto ampliavam ainda mais seu poder sobre a indústria e os governos do setor.

Um fracasso sistêmico da política pública permitiu que um grupo seleto registrasse lucros enormes, enriquecendo os indivíduos que os possuem e operam e transferindo riqueza para os acionistas, a maioria dos quais está no Norte Global.

Vamos pegar um exemplo do relatório: A invasão da Ucrânia pela Rússia, no ano passado, também resultou em aumentos acentuados de preços de commodities agrícolas como trigo, milho, óleo de girassol e alguns fertilizantes, dos quais a Ucrânia e a Rússia são grandes exportadores.

Apenas quatro empresas — Archer-Daniels Midland, Bunge, Cargill e Dreyfus — controlam cerca de 90% do comércio mundial de grãos. Elas não são obrigadas a revelar o que sabem sobre os mercados globais, incluindo seus próprios estoques de grãos. Essa falta de transparência significa que estas empresas retêm informações que podem moldar os preços dos grãos de acordo com suas necessidades — nem mesmo fundos de cobertura podem obter informações, exceto diretamente deles.