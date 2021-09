O papel da OEA no golpe de 2019 na Bolívia é indiscutível

Também é possível que a denúncia de Abrão sobre o histórico de direitos humanos do governo Áñez na Bolívia em 2019 e suas críticas à repressão violenta dos protestos no Equador naquele mesmo ano fizeram dele um alvo desses governos. Todos esses governos, assim como o governo Trump nos Estados Unidos – que apoiou o governo Áñez – eram fortes aliados de Almagro. Com exceção da Argentina, onde um novo governo tomou posse em dezembro de 2019, todos votaram pela reeleição de Almagro como secretário-geral da OEA em 2020.

Em contraste com a denúncia de Abrão dos abusos do governo Áñez, Almagro desempenhou um papel fundamental no apoio a seu governo em 2019 e 2020. Ele ignorou as acusações de violações flagrantes dos direitos humanos e recusou-se a qualificar como golpe de Estado a chegada de Áñez ao poder. Mas seguindo seu oportunismo característico, Almagro reagiu de forma política ao lançamento do relatório do GIEI. “Tomamos nota da publicação do relatório do #GIEI Bolívia. Apesar de que deve ser analisado nos próximos dias, consideramos que contém elementos importantes a serem apresentados ao Tribunal Penal Internacional (ICC) e ao Tribunal Internacional de Justiça (ICJ)," escreveu em sua página do Twitter.

Almagro deu uma guinada de 180 graus em seu apoio a Áñez e seus colaboradores, mas persiste na narrativa de fraude nas eleições bolivianas de 2019. Numerosos estudos acadêmicos realizados pelo Center for Economic and Policy Research e por acadêmicos do Massachusetts Institute of Technology (MIT), da University of Pennsylvania e da Tulane University – finalmente publicados no The Washington Post e The New York Times, respectivamente – demonstram que as principais declarações da OEA sobre as eleições bolivianas de 2019 são infundadas.

Almagro se recusou a aceitar essas conclusões ou permitir uma investigação independente das alegações contra a OEA, como solicitaram países como o México. A OEA também se recusou a responder perguntas sobre suas conclusões errôneas de membros do Congresso dos Estados Unidos. Em julho, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos intensificou sua pressão, votando a favor de uma medida que determina que o Departamento de Estado deve investigar o papel da OEA no golpe. Mas Almagro está tentando desesperadamente manter o assunto em segredo. Qualquer admissão de que a OEA errou, ou mesmo mentiu, muito provavelmente levaria à sua demissão e ao fim vergonhoso de sua carreira política.

Na reunião extraordinária do Conselho Permanente da OEA em 25 de agosto, convocada pela Bolívia, o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Justiça do país se uniram a representantes da Argentina e do México para denunciar o papel da OEA na crise política boliviana de 2019 e responsabilizar a Almagro.

Em resposta, Almagro recorreu a seu suplente, o secretário da OEA para o "fortalecimento da democracia", Francisco Guerrero, que proferiu algumas frases pseudo-técnicas bizarras. Entre outras coisas, Guerrero sugeriu que o desaparecimento do material eleitoral após o dia das eleições na Bolívia prova que houve fraude, quando está bem documentado que esse material foi destruído por opositores de Morales que, em parte encorajados pelas alegações de irregularidades da OEA, incendiaram diversos tribunais eleitorais.

Almagro ainda pode encontrar consolo no fato de que grande parte da mídia ainda não reconheceu que as alegações de fraude da OEA foram desacreditadas por vários estudos independentes.