Pare de tentar salvar povos indígenas

O segundo setor aprecia essa dinâmica porque se vai pagar imposto, prefere escolher uma causa que direta ou indiretamente resulte em mais lucro para eles. Um exemplo disso seria uma empresa que produz pasta de amendoim obtendo uma redução de impostos ao doar para pesquisas na área de alergia ao amendoim. Enquanto isso, o terceiro setor consegue gerar capital a partir de bens e serviços (sociais) não abertamente lucrativos, sem depender de ciclos eleitorais e burocracias governamentais.

A situação fica ainda mais complicada com estruturas híbridas, que misturam negócios com fins lucrativos com fundações sem fins lucrativos. Humans in the Loop, por exemplo, é uma empresa social com sede na Europa que treina refugiados e pessoas deslocadas em zonas de guerra no Oriente Médio para fazer trabalho remoto anotando imagens em nome de empresas de Inteligência Artificial. É uma agência de recrutamento com fins lucrativos e uma fundação sem fins lucrativos que treina pessoas para entrar no mercado de trabalho. Este modelo foi replicado na América Latina para lidar com a migração em massa da Venezuela para o Brasil, grande parte da qual é de indígenas, por uma organização parceira do Humans in the Loop chamada DignfAI.

Neste cenário "híbrido", o termo "sem fins lucrativos" é usado para exaltar uma empresa com fins lucrativos — a fim de gerar mais lucro. Todo o dinheiro dedutível do imposto colocado na Fundação se traduz diretamente numa força de trabalho bem treinada que gera lucro para empresas ou instituição do segundo setor. Em outras palavras, a Humans in the Loop Foundation é um braço da empresa com fins lucrativos que pode oferecer a seus clientes uma redução de impostos. Enquanto isso, toda a operação é enquadrada como ajuda às comunidades em “perigo” devido ao “conflito armado e deslocamento forçado” em lugares como Síria e Iraque.

A narrativa que esta empresa criou foi que, ao treinar "IDPs" (pessoas internamente deslocadas, ou refugiados que não deixaram seus países), eles estão ajudando a inseri-los no campo de HITL — 'Human in the Loop' Learning. Essa empresa híbrida não só gera lucro para empresas que precisam de trabalhadores qualificados, mas também mitigam os efeitos da guerra. Em outras palavras, é o terceiro setor canalizando recursos humanos para o segundo setor, enquanto fornece uma solução paliativa para sequelas de guerras, que é uma batata quente para o primeiro setor.