O plano do G7 para contrapor a China no desenvolvimento de infraestrutura global

“Os instrumentos da ciência econômica não são suficientes para analisar uma economia com as características da chinesa. É preciso entender a cultura que está na cabeça dos operadores”

O comunicado final da Cúpula de Líderes do G7 em Cornwall, Reino Unido, expressa de forma bastante clara as contradições dos tempos atuais, principalmente na politização sobre as origens da Covid-19 e na distribuição da vacina, ao passo que grande parte do mundo ainda luta para combater a pandemia. Não obstante, os líderes reconhecem a urgência da crise climática global, ao mesmo tempo que somam esforços para uma ação mais ambiciosa, simbolizada pela iniciativa “Build Back Better World (B3W)”. Apesar da posição de antagonismo do grupo contra a China, é necessário reconhecer que os desafios globais correntes perpassam a colaboração com o país, que é a segunda maior economia do mundo atualmente.

O plano B3W é apresentado no ponto 67 do comunicado, onde o G7 o descreve como um plano que deve representar “uma mudança radical na abordagem ao financiamento de infraestruturas”. A iniciativa contém cinco princípios-chave: visão orientada por valores, colaboração intensiva, padrões fortes de regulação orientados pelo mercado, financiamento multilateral aprimorado e parcerias estratégicas. O plano não se refere explicitamente à China, mas cada um dos princípios é inequivocamente uma crítica da Belt and Road Initiative (BRI), muitas vezes vista no Ocidente como uma abordagem liderada pelo Estado para o desenvolvimento de infraestrutura que aplica padrões frouxos e serve principalmente aos interesses estratégicos próprios da China.

Até que ponto a contra oferta do G7 é “nova”? Ele pode cumprir a promessa de ser uma “mudança radical” no financiamento de infraestrutura global? E como isso funcionará na realidade, dado o envolvimento de vários países e partes interessadas, públicas e privadas, na abordagem multilateral liderada pelo mercado? Talvez mais importante, como as economias do Sul Global, o suposto mercado-alvo da iniciativa, irão recebê-la?

A B3W não é a primeira resposta dos países do G7 ao papel da China no desenvolvimento de infraestrutura global. Os EUA, Japão e Austrália já formaram uma Parceria de Infraestrutura Trilateral (TIP) em 2018 e têm procurado ativamente os países do Indo-Pacífico para apoio. A B3W supostamente terá uma cobertura geográfica mais ampla. Resta saber como os países do G7 irão reunir seus recursos financeiros, experiência e coordenação de seu envolvimento econômico com os países em desenvolvimento para que a almejada “mudança radical” seja alcançada.