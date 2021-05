Oportunidades e desafios da cooperação China-América Latina na crise pandêmica

A região da América Latina e Caribe (ALC) tem um histórico de desafios estruturais para o desenvolvimento de forma geral. Mais recentemente, essa realidade foi intensificada pelas crises decorrentes da pandemia de Covid-19, com transbordamentos para além da saúde e questões. Nesse contexto, é oportuno ressaltar o potencial das oportunidades de recuperação advindas das relações com a China, principalmente dentro do escopo da Iniciativa do Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative, BRI), no sentido de aumentar a resiliência e capacidade da América Latina nos diversos setores afetados pela crise, reforçar cadeias de valor regionais existentes e atrair Investimento Estrangeiro Direto.

Embora a China tenha aprofundado há tempos os laços com muitos países da América Latina, é relativamente recente a participação efetiva da Iniciativa do Cinturão e Rota na região. Muitos países da região assinaram acordos para se beneficiarem da Iniciativa do Cinturão e Rota, à medida que o nível de comércio entre a América Latina e a China continua aumentando. Além disso, nações que não são formalmente participantes da iniciativa – incluindo Argentina, Brasil, Colômbia e México – também foram beneficiárias de investimentos chineses significativos. A Iniciativa do Cinturão e Rota, portanto, não representa uma nova política, mas sim a atualização – ou concentração das atividades em um discurso político único – de iniciativas já existentes da China no que tange ao comércio, investimentos, infraestrutura e outros.

Entre os diversos projetos da Iniciativa do Cinturão e Rota encontra-se a Rota da Seda da Saúde (Health Silk Road, HSR), que apesar de ter chamado a atenção durante a crise de Covid-19, não é nova. Xi Jinping usou o termo pela primeira vez durante uma visita a Genebra, em janeiro de 2017, onde assinou um memorando de entendimento com a Organização Mundial da Saúde (OMS) comprometendo-se com a construção de uma "Rota da Seda da Saúde", que teria como objetivo adotar estratégias para a evolução da saúde pública nos países em torno da Iniciativa do Cinturão e Rota.

Em agosto de 2017, o governo chinês também organizou um seminário em Pequim intitulado “Fórum Belt and Road sobre Cooperação em Saúde: Rumo a uma Rota da Seda da Saúde”, onde o diretor geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus elogiou a proposta “visionária” de Xi para utilizar a rede da Iniciativa do Cinturão e Rota para fortalecer a cooperação no setor da saúde. Tedros terminou seu discurso endossando a recomendação da China de que "os líderes da saúde de 60 países reunidos aqui, e os parceiros da saúde pública, construam uma rota da seda saudável, juntos".

Em 2017, Pequim sediou a primeira “Reunião de alto nível de Belt and Road para cooperação em saúde”. Na ocasião, foi assinado um memorando de entendimento sobre a Rota da Seda da Saúde entre a China, a Organização Mundial da Saúde (OMS), UNAIDS e mais 30 outros países, abordando medidas, como: i) apoio explícito à cooperação entre a Iniciativa do Cinturão e Rota e organizações internacionais, como a OMS e a UNAIDS; ii) defesa dos princípios gerais da Iniciativa do Cinturão e Rota de "ampla consulta, esforços conjuntos, benefícios compartilhados", além do reforço ao "Estado de direito e oportunidades iguais para todos".