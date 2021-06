A política do fogo: a Patagônia queima

A Comarca também é um território disputado – uma das frentes da atual guerra colonial dos argentinos contra seus numerosos povos indígenas. Mantendo viva a chama da infâmia colonial, políticos locais e seus aliados em alguns dos jornais mais importantes do país, especialmente o Clarín, hoje acusam os mapuches de iniciar os incêndios. A perversidade de tal afirmação foi denunciada em nota do Comitê do Parlamento Mapuche de Río Negro, que destacou que “nós, como povo Mapuche Tehuelche, somos os que mais nos esforçamos para proteger a terra da ganância dos empreendedores que chegam depois dos incêndios (...) e somos nós que defendemos o território das garras extrativistas das empresas mineradoras, hidrelétricas e florestais".

Ativistas e o povo, através das redes sociais, estão exigindo responsabilidade e justiça enquanto organizam ajuda básica no local. Como escreveu o ativista ambiental local Pablo Palicio Lada no Twitter: "Todo fogo é político. Além da forte suspeita de intencionalidade, fica evidente o descaso de um governo incapaz, que só pensa em viabilizar a indústria mineira e mantém a província em péssimas condições. Curiosamente, as casas que queimaram ficam em duas das duas regiões mais pobres. Casualidade?"

Empresas mineradoras com interesses no planalto de Chubut há muito fazem lobby para o levantamento de proteções ambientais. As centenas de planos de exploração trariam enormes lucros para as empresas e políticos, enquanto envenenariam a água potável do rio Chubut e destruiriam os maravilhosos habitats patagônicos.

Nos últimos anos, a poderosa luta de décadas contra a mineração ganhou um novo impulso. As comunidades locais organizadas estão se posicionando contra às empresas canadenses de mineração, como Pan American Silver, Yamana Gold e El Dorado Gold, usando o hashtag #NoALaMegamineria (Megamineração não) para se posicionar nas redes sociais. Em 2003, a campanha "Não à Mina Esquel" liderou o primeiro referendo popular do mundo contra a mineração, um modelo que mais tarde foi replicado em outros países. Alimentados por fortes lutas de base, o plebiscito mostrou que 81% da população local era contra qualquer projeto de mineração de ouro e prata. Enquanto isso, as empresas mineiras e imobiliárias continuaram a pressionar para o levantamento das proibições de mineração, o que provocou forte resistência por parte da população local.

Mais recentemente, em 3 de março, a província deveria votar sobre o zoneamento de projetos de mineração, mas mobilizações maciças de pessoas de toda a região – que incluiu uma greve ambiental, bloqueios de estradas e multidões de pessoas na frente da legislatura da província – forçaram seu adiamento. Apenas uma semana depois, toda a área está em chamas.