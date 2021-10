Os povos colombianos esquecidos pelo Estado

Após a morte de Jennifer, a Secretaria de Saúde do departamento realizou uma investigação junto com o hospital de Sitio Nuevo para verificar a causa de sua morte. Também deram apoio psicossocial à família e prometeram custear um grupo de profissionais, um médico e duas enfermeiras, que se revezam para estar no posto de saúde 24 horas por dia.

“O triste é que uma menina precisou morrer para que fizessem alguma coisa. Aqui é assim, ou morremos ou não acontece nada”, diz Sônia.

Os moradores de Nueva Venecia pedem atenção ininterrupta para o cargo há mais de 22 anos.

Tanto em Nueva Venecia como em Buenavista, as duas cidades palafitas da Ciénaga, seus habitantes vivem em situação de extrema pobreza, pois, embora sobrevivam da pesca, seu sustento depende das condições climáticas da região. Além disso, a cidade só pode ser acessada de barco após uma viagem de aproximadamente 40 minutos de Sitio Nuevo.

A situação de saúde é precária e as soluções emitidas mais ainda. Há mais ou menos dez anos, as autoridades estipularam uma "ordem de cobrança" para quem precise de atendimento. Essa ordem é um documento emitido pelo inspetor de polícia no qual atesta que o paciente não tem recursos suficientes e permite que ele faça uma coleta entre seus conhecidos para consegui-los.

“Eles jogam o problema para nós, mas a verdade é que o Estado, o departamento de Magdalena e o governo local nos abandonaram”, diz Sônia.

Posto de saúde de Nueva Venecia | Fundación Palafitos de Colombia

Embora a morte de Jennifer tenha resultado em um posto de saúde com atendimento 24 horas em Nueva Valencia, ainda existem duas lacunas que o Estado deve reparar: a falta de um aqueduto e a falta de reparação para as vítimas do massacre.

Em 2012, o Tribunal Administrativo de Magdalena ordenou que a nação fizesse um pedido público de desculpas às famílias das vítimas do massacre. A decisão constata que o Estado cometeu graves omissões ao não proteger a comunidade, apesar das graves ameaças que indicavam que grupos paramilitares iriam atacar a população. Embora as vítimas do conflito armado tenham solicitado uma restituição do Estado, menos de cinco receberam a recompensa.

Praia e riqueza, mas não para todos

Outra situação semelhante à de Nueva Venecia é vista em um dos destinos turísticos mais importantes da Colômbia: Barú. Localizada a 45 minutos de carro de Cartagena, Barú é uma península de praias de areia branca.

Playa Blanca, principal praia de Barú, chega a receber até 10.250 turistas por dia na alta temporada, mas a receita do turismo não se reflete na situação das comunidades.