Eleições presidenciais na Colômbia: a tensa reta final

As perspectivas desse contexto são sombrias. Castillo, uma professora católica fervorosa, foi escolhida como vice de Hernández aparentemente apenas para preencher uma cota feminina. Ela nunca aparece em público com ele, nem em fotos ou em reuniões de campanha. Figura desconhecida para os colombianos, Castillo poderia passar de dirigir a Universidade Uniminuto, a universidade religiosa da Colômbia, para dirigir todo o país.

Se, ao contrário do que determina a lei, Hernández for eleito, mas não suspenso durante seu processo legal, não se sabe como ele governaria o país. Hernández diz que busca proteger empresários, dinheiro do tesouro e dos colombianos. No entanto, também afirma não precisar do Congresso para governar, ameaçando desde já emitir um decreto de comoção interior, que lhe permitiria contornar os filtros do Congresso e de outros órgãos decisórios. Suas propostas soam absurdas.

Hernández chegou até a reta final principalmente por dois motivos, ambos já bastante conhecidos nas campanhas eleitorais recentes da América Latina. Primeiro, liderou uma campanha agressiva e simplista nas redes sociais, principalmente no TikTok. Segundo, conseguiu vender a imagem de ser um candidato anti-establishment que devolverá à Colômbia seus valores e princípios, um discurso que remete à perigosa campanha de Donald Trump.

Embora as propostas do engenheiro coincidam com as da extrema-direita, Hernández diz não pertencer a nenhum partido ou ideologia, levantando uma cortina de fumaça para convencer os colombianos de que é a única opção neutra. Por ser empresário, muitos colombianos apostam que Hernández seria um feroz guardião dos interesses econômicos do país. No entanto, o candidato apresenta um caráter caudilhista, autoritário e violento, marcado por uma atitude machista que mascara com falsa retórica de igualdade.