Em sua primeira viagem de campo como estudante de biologia, Mauricio Álvarez, de Bogotá, encontrou o mundo dos pássaros e nunca mais quis sair dele. No meio da faculdade, o destino o levou a conhecer Martin Kelsey, ornitólogo britânico e primeiro diretor da plataforma BirdLife International, que lhe introduziu à biocústica: ciência que analisa a relação entre sons, seres vivos e seu ambiente para estudar padrões de diversidade e compreender o grau de intervenção em cada ecossistema.

A disciplina de registrar os sons dos ecossistemas ao longo do tempo o deixou sem fôlego. “Como você faz isso?”, perguntou a Kelsey, que respondeu: "Basta começar a gravar e aprender.”

“Foi aí que a música da natureza entrou em mim e foi a isso que me dediquei”, lembra Álvarez, que passou mais de 30 anos coletando sons dos ecossistemas e da fauna colombiana. Recém formado, Álvarez realizou sua primeira gravação em Macarena, no departamento de Meta, no centro da Colômbia. O biólogo morou na pequena cidade por quatro anos, enquanto gravava e ensinava crianças nas escolas a amar a natureza para protegê-la e aprender com ela.

Depois dessa experiência, voltou a Bogotá em 1992 para trabalhar no Instituto Humboldt. "Fui um dos primeiros funcionários do Humboldt e meu trabalho era recolher e cuidar das coleções de Inderena, o instituto que cuidava dos recursos naturais e do meio ambiente na Colômbia”, conta.

Mais tarde, Álvarez foi promovido a ornitólogo e contratado para encomendar e analisar o inventário de diversidade do instituto. Seu trabalho era fazer avaliações biológicas rápidas por meio de um inventário forte o suficiente para explicar o estado de conservação da biodiversidade do país.