Ela escondia sua nacionalidade por medo da xenofobia. E quem pode culpá-la? Em 2022, a discriminação contra venezuelanos na Colômbia aumentou 3% em relação ao ano anterior, segundo o Barômetro da Xenofobia. Julio Daly, diretor da plataforma, afirma que nos primeiros cinco meses do ano essa taxa chegou a 12%, contra 9% no mesmo período do ano anterior.

Além da discriminação, Hilse também enfrentou barreiras financeiras durante os períodos em que não conseguiu se dedicar à sua profissão, a dança. Este é o principal desafio de todos os migrantes venezuelanos: encontrar formas de inserção no mercado de trabalho que lhes permitam viver com dignidade.

De acordo com um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Pontifícia Universidade Javeriana da Colômbia, buscar emprego é a prioridade dos migrantes venezuelanos, 74% dos quais chegam em idade de trabalhar. No entanto, diante da grande oferta de capital humano, os níveis de empregabilidade da população migrante na Colômbia são muito baixos. Dados da Grande Pesquisa Integrada de Domicílios (GEIH – DANE) mostra que, entre julho de 2018 e junho de 2019, 93,5% dos migrantes careciam de contrato formal de trabalho. Entre mulheres migrantes venezuelanas, o desemprego na Colômbia ultrapassa os 91%, segundo o mesmo estudo. Para os migrantes, a única saída parece estar na economia informal, que é muito alta na Colômbia.

Os números mostram que migrantes venezuelanos, particularmente mulheres como Hilse, mesmo tendo uma formação e um ofício, estão em situação de alta vulnerabilidade.

Hilse sente essa fragilidade todos os dias, apesar de não ser fácil de expressar ou compreender: “Você começa a viver em um tempo muito particular. Você sente falta de algo, mas não sabe do que sente falta, você está bem, mas não está muito bem... é como se fosse um tempo muito diferente."

Hilse León. | Andrés Bernal Sánchez

Tal sentimento pode ser interpretado como o desenraizamento que a migração forçada cria. Entre 2016 e 2021, um grupo de pesquisa do Instituto de Saúde Pública da Pontifícia Universidade Javeriana investigou a saúde mental de migrantes venezuelanos na fronteira de Cúcuta, por onde entra o maior número de venezuelanos na Colômbia.

Os pesquisadores coletaram informações sobre expectativas e experiências relacionadas a viagens, relações sociais e familiares, reações emocionais, físicas e cognitivas e o impacto da pandemia sobre os migrantes. Para isso, ouviram mais de 400 pessoas, incluindo migrantes, funcionários públicos e especialistas em migração. Sua conclusão foi que a migração afeta significativamente a psique de quem a vivencia, observando que 50,6% dos migrantes venezuelanos ​​sofrem de depressão, ansiedade ou usam substâncias psicoativas a partir do momento em que se viram obrigados a migrar.

Hilse cita a poetisa e escritora uruguaia Cristina Peri Rossi que, em seu livro de poemas "Estado de exílio", explica o sentimento da seguinte forma: "Se o exílio não fosse uma experiência humana terrível, seria um gênero literário. Ou ambas as coisas ao mesmo tempo.”