Como representar as minorias ausentes na política brasileira

Neste artigo, argumentamos que a tecnologia digital a) faculta o rompimento de barreiras comunicativas nas candidaturas eleitorais e b) amplia a dimensão participativa dos mandatos, possibilitando com isso c) a expansão da representação descritiva e d) sua conversão em representação substantiva, ao torná-la mais responsiva.

Nosso argumento refere-se ao potencial da tecnologia digital de tornar presentes mulheres, negros, indígenas, LGBT+ e outros grupos historicamente ausentes da competição eleitoral e das instituições políticas. Ao mitigar o paradoxo da representação, possibilitando que grupos ausentes se tornem presentes, a tecnologia digital pode tornar a representação mais responsiva e democrática. Isso nos parece tanto mais verdadeiro em países fortemente marcados por desigualdade social e racismo estrutural que se traduzem historicamente em severa exclusão política, como é o caso do Brasil.

Para abordar essa questão analisamos campanhas eleitorais durante as eleições municipais do Brasil em 2020 e realizamos entrevistas com articuladores de campanhas, candidatos e representantes eleitos que pertencem a grupos culturais minoritários.

Eleições municipais no Brasil em 2020

Nas eleições municipais de 2020, verificou-se no Brasil um aumento significativo de candidaturas negras, femininas, transexuais e indígenas. Pela primeira vez na história do país, houve mais candidaturas de pessoas negras (49,9%) do que brancas. As candidaturas femininas aumentaram timidamente, alcançando 33,4% do total. Já as candidaturas trans aumentaram 226% em relação às eleições municipais anteriores e as candidaturas indígenas aumentaram 25% no mesmo período. Todos esses grupos, ademais, tendem a estar representados nas candidaturas coletivas, que saltaram de 13 em 2016 para 257 em 2020. [1]

Sabe-se que o aumento significativo dessas candidaturas deve-se, em parte, a uma série de leis e decisões judiciais que asseguraram vagas, verba eleitoral para campanha e tempo de propaganda eleitoral em rádio e televisão para mulheres e negros. Por ora, o aumento no número de candidaturas de minorias não se refletiu na mesma proporção no número de representantes eleitos. Em comparação com o pleito de 2016, foram eleitas apenas 2,5% mais mulheres vereadoras e 3% mais negras e negros para prefeituras. Já as mulheres negras eleitas vereadoras aumentaram em 23%, além de 275% mais pessoas trans eleitas e quatro vezes mais prefeitos indígenas.

Ao impulsionar candidaturas de pessoas e grupos historicamente ausentes da competição eleitoral, a tecnologia digital remove barreiras comunicativas e aumenta a participação dos eleitores nos mandatos eleitos. Com isso, a tecnologia digital expande o potencial de representação de discursos e temas tradicionalmente ausentes da agenda institucional e das políticas públicas.

As tecnologias digitais possibilitam, entre outras coisas: a) acesso à informação sobre as regras do jogo eleitoral e partidário; b) acesso à recursos imateriais necessários para o planejamento e execução de campanhas; c) redução dos custos de campanha (por exemplo, através da diminuição de deslocamentos e da produção e distribuição de material de divulgação); d) ampliação das formas de financiamento das campanhas, como o financiamento coletivo por meio de plataformas de crowdfunding; e) expansão das redes pessoais e institucionais dos candidatos e, consequentemente, do número de apoiadores; e f) ampliação da transparência e fiscalização de campanhas.