Tendências políticas e ação cidadã em 2022: o que nos espera?

O primeiro mês de 2022 passou como um pesadelo. No Cazaquistão, vimos a repressão brutal de um movimento que exige mudanças profundas. Burkina Faso tornou-se o último país a sucumbir ao poder militar, enquanto a Rússia mobilizou um número assustador de tropas para a fronteira com a Ucrânia, aumentando o espectro da guerra. O que o resto do ano nos reserva?

Aumento de preços de alimentos e combustíveis

O custo de vida vem aumentando em todo o mundo. As necessidades básicas, principalmente alimentação e combustível, parecem ser as que mais aumentaram. Este é o indicador mais previsível de protestos populares.

Em cada país, a forma dos protestos depende em parte do grau de democracia do regime e da abertura do espaço cívico. Onde as liberdades e os direitos são amplamente respeitados, os protestos contra o custo de vida devem ser esporádicos, mas quando persistentes e em grande escala podem levar a concessões governamentais, compromisso com o diálogo ou até mesmo grandes reformas.

Mas os protestos em contextos autoritários e repressivos, onde outras formas de expressão de dissidência são bloqueados, devem ser generalizados e massivos, abrangendo uma ampla variedade de demandas além de seu estopim inicial. O povo pressionará não apenas para substituir os líderes políticos, mas também para mudar o sistema.

Esses protestos serão recebidos com repressão violenta. Em alguns casos, essa repressão será decisiva, embora não consiga dissipar o descontentamento profundo, que buscará outras oportunidades para ressurgir. Em outros, as forças de segurança estarão ao lado dos manifestantes, levando a avanços. Os protestos no Cazaquistão são apenas os primeiros deste ano: outros virão e, algumas vezes, os manifestantes vencerão.

Nova onda de mobilização climática

A mobilização do movimento por justiça climática, um dos fenômenos mais importantes da sociedade civil nos últimos anos, será retomada e intensificada este ano. Ao tomar as ruas, ativistas colocam a crise climática na agenda política. Os resultados da COP26, em última análise decepcionantes, são um convite para mais uma vez pressionar os processos institucionais nas ruas.

Com grandes marchas, greves climáticas e crescentes exemplos de desobediência civil não-violenta, o ímpeto climático voltará a crescer antes da COP27, no Egito, onde os governos serão instados a se comprometerem com cortes de emissões mais ambiciosos. O movimento de ação climática permanecerá global, mas as mobilizações em grande escala ocorrerão nos países do Norte Global, em parte porque o espaço este tipo de mobilização em países como o Egito é muito limitado e em parte para instar os governos ocidentais a assumir a liderança moral, reduzir suas emissões e financiar a transição do Sul Global.

Outras táticas complementarão a ação nas ruas, algumas comprovadas e outras ainda em fase de testes. Os litígios climáticos aumentarão e novos desenvolvimentos judiciais significativos podem ser esperados, como a decisão na Holanda de 2021, que forçará a Shell a se comprometer a reduzir suas emissões. O ativismo dos acionistas em relação aos fundos e financiadores de combustíveis fósseis se intensificará, com os fundos de pensão, em particular, sob crescente pressão para investir em alternativas aos combustíveis fósseis.

Ataques mais profundos à democracia

É provável que a regressão democrática se aprofunde, com prováveis golpes de Estado. Depois de Guiné, Mali, Sudão, Tunísia e agora Burkina Faso, outros exemplos devem vir, especialmente devido às pressões dos protestos desencadeados pelos preços dos alimentos e combustíveis, bem como o fraco desempenho e a natureza de muitos regimes que têm interesses sobre esses aumentos.