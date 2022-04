A crise dos sistemas alimentares tem o agronegócio em seu centro

Em 2017, o povo de Zagora, no Marrocos, foi às ruas no que ficou conhecido como a “revolução da sede” para pedir água potável e o fim do uso excessivo de água pelas grandes empresas agrícolas. Em uma área já árida, com secas e ondas de calor frequentes devido às mudanças climáticas, grande parte do abastecimento de água disponível é usado para cultivar melancias para exportação para a Europa, resultando em um suprimento insuficiente, não confiável e não potável para a população local. Durante as manifestações, 23 pessoas foram detidas.

No Marrocos, irrigação para a agricultura consome quase 90% da água disponível anualmente. Essa extração intensa remonta ao período colonial, quando as autoridades francesas substituíram o khettara – um sistema de irrigação tradicional desenvolvido e administrado pelas comunidades locais – por estruturas de uso intensivo de água que permitem que a produção atenda à demanda dos mercados europeus.

A agricultura agora constitui quase 15% do PIB de Marrocos. A indústria recebe apoio substancial de bancos públicos de desenvolvimento, como o Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco Mundial. Ambos os bancos apoiaram o Plano Marrocos Verde de 2008, que visava “explorar plenamente o potencial agrícola do país”. O plano favoreceu cultivos orientados para a exportação com altas necessidades de água, como melancia, tomate e frutas cítricas.

A crise hídrica do Marrocos não é um caso isolado. Em todo o mundo, a escassez de água e as crises alimentares estão sendo causadas por desastres causados ​​pelo homem como as mudanças climáticas, o colonialismo e um modelo econômico extrativista – impulsionado por governos, empresas privadas e instituições financeiras de desenvolvimento – que aumenta a produtividade a qualquer custo e desconsidera os direitos das comunidades locais.

Agravada pela pandemia e pela subsequente crise econômica global, a escassez de água e alimentos atingiu níveis sem precedentes em dezenas de países, com produtores de pequena escala – especialmente mulheres – desproporcionalmente afetados. A situação é particularmente preocupante em países afetados por conflitos, como a República Democrática do Congo, Iêmen, Sudão do Sul, Afeganistão e Síria.

Em novembro de 2021, o diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley, alertou que “conflitos, mudanças climáticas e a Covid-19 [estão] aumentando o número de pessoas com fome aguda, e os dados mais recentes mostram que agora existem mais de 45 milhões de pessoas à beira da fome”.

É necessária uma ação urgente. No entanto, governos e bancos públicos de desenvolvimento (BPDs) continuam a permitir que grandes multinacionais estabeleçam a mesma agenda fracassada.

Bancos públicos de desenvolvimento

Os bancos públicos de desenvolvimento são atores-chave nos sistemas alimentares. De acordo com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, os BPDs investem cerca de US$ 1,4 trilhão por ano no setor agrícola e alimentar.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo, está considerando um empréstimo de US$ 43 milhões para a Marfrig Global Foods, a segunda maior empresa de carne bovina do mundo. A Marfrig e seus fornecedores estão ligados ao desmatamento ilegal na Amazônia brasileira, corrupção e abusos de direitos humanos.

Se o projeto for aprovado, os recursos públicos serão usados ​​para expandir ainda mais a pecuária industrial – um setor que aumenta drasticamente as emissões de metano, o desmatamento e outras formas de poluição do ar e da água. De acordo com a campanha Divest Factory Farming, a agropecuária industrial é responsável por 14,5% das emissões de gases de efeito estufa. Apoiar a indústria de carne industrial mina o Acordo Climático de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU sobre ação climática e produção responsável.

Muitos bancos públicos de desenvolvimento também prestam consultoria e moldam as legislações estaduais. Em 2020, a Índia aprovou três projetos de lei agrícolas controversos seguindo as recomendações do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Em uma manobra surpreendente em novembro de 2021, o parlamento indiano votou para revogar essas leis, após mais de um ano de protestos em massa, nos quais centenas de milhares de pequenos agricultores realizaram comícios de tratores, bloquearam rodovias e acamparam na capital, Delhi. De acordo com organizações de agricultores locais, essas políticas teriam acabado com os mercados de proteção e forçado os agricultores locais a negociar preços com grandes corporações do agronegócio, como o Grupo Adani.