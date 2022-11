Aperspectiva de mais cooperação regional em torno do lítio parece estar à mesa na América do Sul, em um período de relativa harmonia política entre os governos de Argentina, Chile e Bolívia — os países do chamado "triângulo do lítio", onde se encontram vastas reservas do mineral, estratégico para a transição energética.

Com o aumento da demanda por lítio, o interesse em maximizar os benefícios de um potencial boom global levou à retomada de iniciativas entre as três nações, com foco em compartilhamento de conhecimento geológico, regulatório e científico. O México, relativamente novo no cenário do lítio — com a descoberta em 2019 de depósitos no estado de Sonora — também fez movimentos visando à cooperação.

Na recente Cúpula das Américas, realizada nos Estados Unidos no início de junho, os presidentes Alberto Fernández, da Argentina, e Gabriel Boric, do Chile, lançaram o Grupo de Trabalho Binacional sobre Lítio e Salinas, que já realizou sua primeira reunião. Além disso, a Argentina tem conduzido discussões com a Yacimientos de Litio Bolivianos, estatal boliviana de lítio, enquanto o México, em estágio mais incipiente, mantém comunicação com a Bolívia.

"Entre Argentina, Chile e Bolívia, tentamos ver como podemos ter uma perspectiva regional sobre o lítio. Buscamos uma agenda comum para o desenvolvimento do setor, com cuidados ao meio ambiente e promovendo a industrialização", explicou Roberto Salvarezza, presidente da estatal de energia argentina Y-tec. A empresa desenvolve uma bateria de lítio com mais componentes nacionais.

O fortalecimento do diálogo regional ocorre em meio à pressão global pela transição energética, que preconiza uma transformação do setor de transportes — hoje responsável por um quarto das emissões de CO2 — com a introdução de veículos elétricos, movidos a baterias de lítio. E o triângulo do lítio está em posição estratégica: as salinas de Argentina, Bolívia e Chile, reunidas, respondem por 60% do mineral no mundo.

Curva de aprendizado do lítio

Gonzalo Gutiérrez, professor da Universidade do Chile e um dos principais assessores do governo chileno sobre o lítio, explicou que a administração de Boric busca desenvolver um “novo marco institucional” para a produção de lítio, promovendo mudanças regulatórias para fortalecer o papel do Estado e respeitando as comunidades que vivem próximas às salinas.