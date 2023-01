Quem está mais de acordo com os valores cristãos: Bolsonaro ou Lula?

Como nos casos do nazismo e do fascismo históricos, o bolsonarismo — a versão brasileira atualizada de ambos — é um movimento de extrema direita que apenas utiliza o cristianismo como propaganda política, mas que, na verdade, não tem qualquer identificação com os valores cristãos.

A imprensa brasileira tem gastado muito tempo debatendo o chamado “voto evangélico”, ou seja, prognosticando para qual dos candidatos à presidência — Lula ou Bolsonaro — irão os votos dos cristãos evangélicos, para quem iria esse voto e discutir e discutindo e reafirmando a tendência de estes votaremde acordo com os dogmas e a moral de sua religião, e não com as melhores propostas de governo apresentadas por seus candidatos.

Ora, sendo o Brasil um Estado laico, essa tendência eleitoral do cristão evangélicos deveria ser tratada no mínimo com assombro, e não normalizada (e até mesmo explorada) por parte de uma imprensa que se pense como democrática. Um Estado laico não tem paixão religiosa nem pode ser chantageado por esta; ele não tem religião nem defende nenhuma religião em particular, mas garante a todos os seus cidadãos e cidadãs o direito de professar a sua fé, qualquer; garante a todas e todos o exercício do direito de crer e de não crer.

O respeito à laicidade do Estado implicaria que, num processo eleitoral, os valores religiosos não deveriam estar em pauta, seja em campanhas é propaganda, seja na cobertura da principalmente.

Mas uma vez que estão em em pauta, a imprensa e os candidatos teriam a obrigação de informar aos cristãos evangélicos que eles nem sempre gozaram da liberdade de crença. Quando o Estado brasileiro tinha religião oficial – a Católica – os evangélicos eram discriminados e até perseguidos. Quem assegurou a liberdade de crença na Constituição de 1946 — mantida na Constituição de 1986 — foi um deputado ateu e comunista: o escritor baiano Jorge Amado.