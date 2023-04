Jean Wyllys: Coragem é seguir vivo

Os ativistas que ficaram no Brasil lutando contra o governo Bolsonaro não fizeram mais do que eu fiz fora dele denunciando esse mesmo governo em instâncias internacionais. Se você não se lembra, eu lhe lembro: eu fui atacado em plena ONU em Bruxelas por uma diplomata do Ministério das Relações Exteriores de Ernesto Araújo por denunciar a homofobia da extrema-direita brasileira e de Bolsonaro. Algo que nem ditaduras como a Arábia Saudita fizeram com representantes da oposição.

É muito fácil para vocês se esquecerem disso. Para mim, não. E segui fazendo muito mais pelo coletivo daqui do que muita gente daí que virou ativista de rede social para ganhar dinheiro. Quanto a ser recebido, eu não espero nada. Não sou herói de nada. Sou um ativista. Com discernimento e conhecimento. E memória. Lembro-me muito bem o quanto boa parte da comunidade LGBT se engajou nas fake news contra mim; lembro-me muito bem do quanto bichas e sapatões, em função de sua homofobia internalizada, ofenderam-me sob a desculpa de que acreditavam nas mentiras contra mim. Não tenho ressentimentos. Mas não sou idiota ao ponto de idealizar o que não pode nem deve ser idealizado por mistificações e falsas narrativas.

6) Há quem entenda se exilar por medo (e isso, talvez, corrija-me por favor se estiver sendo ingênuo, é ainda mais intenso com a ameaça da extrema-direita contemporânea do que da violência institucionalizada do Estado, como no caso da ditadura civil-militar de 1964-85) como um tipo de covardia, um ato de retroceder, de abandonar, de algum modo, o palco da luta. Por outro lado, há momentos críticos em que denunciar a opressão, as ameaças de morte, seguir vivo, é ato de inequívoca coragem. Você lidou com esta questão? Houve um momento específico em que você percebeu que não poderia mais ficar?

Coragem é seguir vivo. A Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá abrigam muitos intelectuais exilados de democracias destruídas pela extrema-direita. A ninguém aqui lhe ocorre questionar essa pessoa sobre sua decisão. Afinal, trata-se de uma vida que precisa seguir viva para que a luta continue. Quando se é rico, como Felipe Neto, ou quando se é hétero, branco, cis e, por isso, conta-se com a solidariedade dos demais, imagino que se possa seguir por mais tempo no “palco da luta”.

Quando se trata de alguém como eu ou como Marielle ou como Márcia Tiburi que viemos de famílias pobres da periferia, e que, por nosso gênero, orientação sexual e/ou classe social não contamos com a empatia, fica mais difícil bancar o herói ou a heroína no “palco da luta”. Acaba-se morto e depois convertido em mártir, quando muito.

Mas a quem convém nosso martírio? A mim me convém a minha vida. Eu segui vivo e lutando. E consegui junto com todas e todas derrubar no voto o governo de extrema-direita. O resto é o rancor de quem me queria derrotado. Estou sem um arranhão da caridade de quem me detesta.

7) Você vem falando da necessidade de ‘desbolsonarização’ do país, não apenas do governo, mas da sociedade. Como imagina esse processo e como atravessar a linha fina entre a denúncia de crimes, incluindo atos antidemocráticos, um trabalho de educação da sociedade, e a revanche política?

A desbolsonarização e o combate ao antipetismo são ações que devem ser feitas em conjunto. Eu tenho algumas ideias de como fazê-las. Não vou detalha-las aqui, porque não cabe. Mas, se não as fizermos, o que nos restará será puxar a cadeira, sentar e esperar… a história se repetir.

Enfrentar a extrema-direita e sua ideologia em todos os níveis, inclusive no plano das políticas econômicas, não é revanche política: é justiça. Sem responsabilização dos culpados não pode haver reconciliação nem aprendizado para o futuro.

8) O governo de união nacional costurado por Lula pode funcionar mesmo com um Congresso ultraconservador e o fatiamento de cargos públicos nos segundo e terceiro escalões para partidos aliados que participaram do governo Bolsonaro? Você vê, por exemplo, a escolha da ministra Daniela do Waguinho, acusada de ligação com a milícia, como um desgaste evitável (achei interessante sua ponderação de que ela é agora tratada pela grande imprensa como ‘ministra do Lula’ e não deputada do União Brasil, mas não são duas verdades?)

Creio que num governo nascido de uma frente ampla inclusive com setores da centro-direita contra o fascismo é inevitável que o presidente ceda cargos neste governo aos partidos da frente. E creio que não seja da responsabilidade do presidente a vida pregressa do político que esses partidos indicaram para os cargos. Daí ser desonesto intelectualmente por parte da imprensa apagar o nome desses políticos e chamá-los de “ministros de Lula”. No mais, não faço parte do governo, portanto, não vou ficar aqui explicando nem justificando sua composição. Acho que Lula e o PT devem ter aprendido algo com os erros dos governos anteriores. Assim espero.

9) Neste período de exílio, estabeleceu-se uma rede entre os exilados vítimas da perseguição de extrema-direita? Há conversa sobre algum tipo de atuação conjunta na volta ao país?

Sim. Não só as vítimas da América Latina como as do leste Europeu. Na terça-feira eu estava no Parlamento Espanhol, em Madrid, em reunião com parlamentares e lideranças organizada pela Fórum de Ação Comum, justamente para tratar dos termos da solidariedade internacional.

10) Você foi uma das vítimas mais notórias de fake news no país. Foi acusado, entre outras mentiras, de apoiar a pedofilia por um ex-deputado que, aliás, hoje é parte da frente ampla anti-bolsonarista. Qual a melhor maneira de enfrentar esta indústria da mentira? É raso o discurso que opõe liberdade de expressão a difamação, precisamos criar novas e mais rígidas maneiras de punição?

Eu não sei de que deputado você está falando. Mas todos os e as canalhas criminosos e criminosas, com mandato ou não, que integraram a rede de mentiras e fake news contra mim foram processados ou estão sob processos, muitos dos quais eu venci. E venci porque a verdade está de meu lado. Não me importa o quanto o PT capitule diante da desinformação, eu pessoalmente não vou ceder tampouco esquecer.

Dedico-me a um doutorado sobre o tema na Universidade de Barcelona. Estive no ALARI do Hutchins Center de Harvard pesquisando o tema. Sou vítima da desinformação e decidi fazer desse limão uma limonada.

O que eu posso dizer, por hora, é que, no momento, a internet e as mídias sociais são um tipo de “velho oeste” ou de Amazônia, territórios onde o império da lei ainda não chegou. Daí criminosos reivindicarem ali um direito - o direito a assassinar reputações, logo, vidas em última instância, impunemente- direito que no mundo real e analógico não têm. Mas as sociedades humanas serão capazes de conter também este mal. Já estamos caminhando nesse sentido.

11) O que você perdeu de mais significativo com sua ausência física do Brasil por quatro anos, quais foram as maiores dificuldades (inclusive financeiras) e, paradoxalmente, o que ganhou? (Paralelo completamente inexato, mas me ocorreu que fui correspondente e NYC por 14 anos e forçosamente aprendi sobre meu país ao ter de observá-lo, senti-lo de longe. Fico curioso para saber se isso aconteceu com você também)

A resposta a esta questão está melhor detalhada no livro que Marcia Tiburi e eu escrevemos juntos e que está nas melhores livrarias reais e virtuais: “O que não se pode dizer”. Sugiro que as pessoas o leiam.