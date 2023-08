Eduardo Leite é um sujeito corajoso

Em seu penúltimo livro “Diante da dor dos outros” a escritora norte-americana Susan Sontag revisita seus escritos de “Sobre a fotografia” após se deparar com as fotos das torturas perpetradas por militares dos EUA contra prisioneiros indefesos em Abu Ghraib. Essas fotos assustadoras foram tiradas pelos próprios algozes como diversão sádica. Sontag então se questiona sobre a coragem como virtude, se ela teria um valor em em si mesma. Para perpetrar um massacre numa escola ou lançar um avião contra um prédio há mesmo que se ter muita coragem - mas nem sempre ela está motivada por justiça ou um bem comum.

É nesse sentido que reconheço que Eduardo Leite é corajoso.

Do pinkwashing às privatizações suspeitas, chegando ao cúmulo de apoiar uma cisão xenófoba no país, é evidente a desmesura de sua ilusão de poder; e inevitável imaginar o seu destino.

*

20 anos após a sua filiação ao PSDB, Eduardo Leite teve a coragem de se assumir gay num programa de televisão de uma rede neoliberal e antipetista, num momento em que esta buscava consolidar seu apoio a um golpe civil. Era o investimento em um candidato que, ao mesmo tempo que representasse os interesses do mercado financeiro e os privilégios das oligarquias políticas, pudesse também garantir a repressão sobre os trabalhadores. Depois de anos no armário, gozando dos prazeres da homossexualidade sob o silêncio hipócrita liberal, Eduardo Leite foi realmente corajoso em sua absoluta insensibilidade à violência homolesbotransfóbica que ceifa a vida de centenas de LGBTs por ano no Brasil, especialmente os que não tem os seus privilégios de classe. O recém lançado presidenciável teve a coragem de usar sua identidade homossexual - o que ele, no mínimo, ignorou ao longo de sua vida política - para, extemporaneamente, fazer pinkwashing num talk show. Pinkwashing é uma variedade de estratégias políticas e de marketing destinadas a promover instituições, países, políticos, produtos ou empresas apelando para sua condição de LGBTs ou de simpatizantes de LGBTs com o objetivo de serem percebidos como “progressistas, modernos e tolerantes” com uma causa nobre. Quem recorre a esse expediente só pensa em lucro financeiro ou dividendo político. Estamos em plena era do Pinkwashing.

*

Mas essa não é a sua única coragem. Leite teve também a coragem de perpetrar políticas neoliberais de privatização de ativos públicos a preços no mínimo suspeitos e com enorme prejuízo para a população local em termos de serviços prestados. As notícias sobre sua gestão evidenciam como ela está voltada para a garantia de privilégios dos mais ricos e corporações, em detrimento dos direitos dos mais pobres e da melhoria dos serviços públicos, de saúde e educação. É um neoliberal cuja gestão se resume a atender os ditames de quem financiou sua campanha contra o povo do Rio Grande do Sul. Quem votou nele está pagando um preço alto na forma do empobrecimento e do problema com o fornecimento de luz elétrica.

*

Entendo e sou solidário aos que no segundo turno das eleições optaram por ele para não eleger alguém de extrema-direita e supostamente ainda pior. Entre esta e a direita extrema (da qual ele é um representante orgulhoso e vaidoso) a diferença é só o óleo de peroba que os meios de comunicação de massa põem em sua cara por meio de notas, colunas e reportagens assinados por sabujos asquerosos ou por jornalistas reféns da necessidade de botar comida na mesa.

*

Me dedico ao jornalismo desde 1996, conheço a classe por dentro. Sei como ela pode engendrar profissionais brilhantes, mas principalmente ratos de redação. Os que ralam nas redações e coberturas seguem fazendo textos sofríveis, por pressão do tempo e dos chefes, muitas vezes propagando desinformação, seja pelas condições precárias de trabalho, seja por incompetência - ou ainda por inveja, como no caso dos “jornalistas” que se dedicam a fofocas de “celebridades” das bolhas digitais sem qualquer interesse público, mas muito interesse do público.

*

Leite teve a coragem de, em meio a escândalos que envolvem seu governo, assinar e mover junto com o procurador de seu estado um processo contra mim por “homofobia”, uma conveniente cortina de fumaça. Sim, ele teve essa coragem! Enquanto ele gozava tranquilo no armário construído pela classe social em que nasceu e viveu, que lhe deu o privilégio de estar “fora do meio” e de ter podido por anos se camuflar de hetero para vencer eleições como candidato da direita neoliberal, gananciosa, oportunista, hipócrita, elitista, anti-pobre e amiúde golpista, quando não abertamente fascista, do seu estado, eu estava lutando pelos direitos da população LGBT. Enquanto este sujeito construiu uma carreira política sobre o fingimento e a mentira sobre si mesmo na relação com seus eleitores, eu, vindo de baixo da linha de pobreza, filho de um pobre casal interracial - uma empregada doméstica branca e um pintor de automóveis preto -, que enfrentei as primeiras violências homofóbicas aos seis anos de idade, e aos 13 me tornei ativista dentro do movimento pastoral; eu, que estive na primeira parada LGBT de Salvador, quando ela reunia apenas umas duas centenas de gays, lésbicas e travestis assumidos; eu que, após vencer, em 2005, um reality show campeão de audiência que colocou na salas de jantar e casebres do Brasil continental, o tema da homofobia e, com isto, ajudei a quebrar os estereótipos negativos de homossexuais e a libertar muitos gays da opressão doméstica; eu que, depois deste furacão cultural, fiz uma transmissão ao vivo para o já extinto Domingão do Faustão (para milhões de espectadores) direto da Parada LGBT de São Paulo quando esta atingiu a marca de um milhão de LGBTs na Paulista, transmissão ao vivo em que já fiz a interseccionalidade entre orientação sexual, identidade de gênero e classe social, reivindicando os direitos e o respeito a LGBTs pobres e negros não protegidos pelo mercado nem pela classe social; eu, que fiz várias reportagens denunciando a violência homofóbica nos jornais em que trabalhei antes da fama nacional; eu, que escrevi anos para a única revista nacional que abria espaço para o pensamento político-filosófico de homossexuais e transexuais, a G Magazine; eu, que fui o primeiro parlamentar gay assumido a chegar no parlamento em 2011 e a tocar sem medo nem cálculo eleitoral uma agenda parlamentar em favor da comunidade LGBT ou sexo-diversa, comunidade que abriga jornalistas, cientistas, artistas, desportistas, garçonetes, policiais, etc., e que, por isso, tornei-me desde 2011 alvo de ameaças de morte e terríveis campanhas de difamação e assédio por parte da extrema-direita e da direita extrema da qual Leite sempre fez parte; eu, em cujos ombros recaiu a homofóbica e violenta fake news do “kit gay”, ao ponto de estar quase todo meu tempo sob insultos e ameaças presenciais ou digitais; eu, que proferi discursos na Câmara dos Deputados sob chuvas de insultos homofóbicos dos partidários e/ou amigos íntimos de Eduardo Leite que, apesar de gay no armário, juntou-se ao coro misógino e mentiroso que derrubou a única mulher que chegou à Presidência da República no Brasil; eu, que fui o único a reagir abertamente à apologia à tortura e aos insultos homofóbicos proferidos pelo fascista que odeia LGBTs Jair Bolsonaro nessa noite famigerada do golpe de 2016 contra Dilma Rousseff; eu, que escapei, por muito pouco, de um linchamento movido à homofobia odiosa turbinada por fake news e calúnias, cuja propagação foi financiada pelo campo político do qual Eduardo Leite faz parte; eu, que vi minha amiga e companheira de partido, Marielle Franco ser brutalmente assassinada por sicários da milícia que tem estreita relação com Jair Bolsonaro e família, a quem Eduardo Leite não só se aliou conscientemente em 2018, ano desse assassinato covarde, racista, misógino, anti-esquerda e homofóbico, como aproveitou-se de sua onda de extrema-direita para se eleger governador do Rio Grande do Sul; eu, que sobrevivi às horripilantes ameaças de morte motivadas sobretudo pelo meu ativismo político e atuação parlamentar, basta dar uma olhada nos projetos que propus e aprovei quando deputado federal, em dois mandatos consecutivos, contra a homofobia, a transfobia, o racismo e a violência estatal; eu, que quando ainda deputado, contribui substancialmente para a legalização do matrimônio igualitário e para os direitos de famílias sexo-diversas, inclusive o de se expor como casal de comercial de margarina, como agora o fazem Eduardo Leite e seu marido, que nunca moveram uma palha por esses direitos, confortáveis que estavam em seu armário neoliberal; eu, que reuni os Tribalistas Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, quando eles nem pensavam em se reunir de novo, para compor o hino da campanha pelo casamento igualitário “Joga arroz” e consegui a adesão de estrelas do cinema, da TV e da Música, do quilate de Ney Matogrosso, Zélia Duncan, Arlete Sales, Luís Miranda, Wagner Moura, desestigmatizando as famílias LGBTs para o grande público; eu, que me dediquei a usar meu poder como parlamentar para cobrar de delegados, promotores e juízes a investigação rigorosa de assassinatos de LGBTs motivados por homofobia ou transfobia, enquanto Eduardo Leite era, e segue sendo, incapaz de um uma frase pública sequer de pesar pelos mortos ou para seus familiares; eu, que garanti, por meio de emendas ao orçamento da União, recursos para diferentes projetos, serviços e instituições públicas que materializavam os direitos de LGBTs à saúde, aos medicamentos antirretrovirais, a uma escola sem assédio, à formação em artes e à inserção no mercado de trabalho sem discriminações; isso sem contar as outras emendas ao orçamento que beneficiavam a todos, independentemente do gênero, identidade gênero, orientação sexual e etnia, como as que destinei à Fiocruz, ao hospital do Câncer de Barretos e ao hospital do Fundão da UFRJ, para citar apenas três; enquanto eu abria todas essas frentes, Eduardo Leite só se preocupava politicamente em garantir os privilégios dos gaúchos ricos.

*

Eu, que tolerei, por oito anos, na Câmara Federal, todas as expressões da homofobia, do insulto à agressão física, todas fartamente documentadas em vídeos e atas com testemunhas; eu, que apresentei a lei mais completa pela garantia dos direitos das pessoas trans; eu, que, ao fim e ao cabo, fui obrigado a deixar o país porque as assustadoras e também fartamente documentadas ameaças de morte chegaram à minha família humilde de trabalhadores honestos e decentes do nordeste, que sobreviveram à fome, ao racismo, ao descaso neoliberal de plutocratas como Collor, Sarney, Fernando Henrique Cardoso, depois de sobreviverem aos grupos de extermínio da ditadura militar; e, nos casos particulares meu e de um de meus irmãos, que sobrevivemos à traumatizante homofobia que impera em periferias cada vez mais oprimidas por seitas cristãs neopentecostais e organizações do tráfico de drogas, não raro aliados entre si na construção de um embrião de estado nas periferias e favelas de cidades brasileiras, onde a pena de morte é praticada sob aplausos de pobres reacionários reféns da violência do banditismo, e sob os olhos indiferentes de autoridades como Eduardo Leite, que, via de regra, parasitam o medo de populações indefesas para se elegerem e, depois, usam as polícias para massacrar qualquer movimento político de contestação ou oposição à sua necropolítica.

*

Monstros elitistas e aporofóbicos, e parte significativa dos pobres que são vítimas de sua necropolítica se unem contraditoriamente no coro “bandido bom é bandido morto”, desde que esses bandidos não sejam brancos, ricos, empresários, escravistas, nem oficiais das forças armadas. Basta notar a impunidade até agora dos bandidos racistas e homofóbicos que integraram o governo Bolsonaro. Governo esse apoiado entusiasticamente por Eduardo Leite na tentativa de criminalizar e destruir o PT sem piedade, tanto por meio de uma cobertura “jornalística”, que não passava de propaganda difamatória sem qualquer disfarce contra Lula, a esquerda e o PT, quanto da Lava Jato e os seus ataques políticos via lawfare do Judiciário e Ministério Público. Esses poderes estão repletos dos herdeiros das capitanias que protegem sua classe social e os partidos políticos que lhes representam, salvas as raríssimas exceções de garantistas e constitucionalistas.

*

Aliás não foram poucas as declarações de Eduardo Leite nesse sentido na imprensa neoliberal que o promove. Eu que desde o princípio criticava abertamente os abusos da Lava Jato e seu claríssimo atentado ao tempo das garantias jurídicas; eu, que desde o momento em que a imprensa anti-esquerda e antipetista principalmente começou a fabricar Moro como “herói” o critiquei aberta e inúmeras vezes por suas óbvias parcialidade, boçalidade, arrogância e ódio ao PT, pagando um preço político altíssimo dentro de meu ex-partido, o PSOL, na ocasião infestado de antipetistas ressentidos e oportunistas que repetiam as narrativas midiáticas que me sabotaram sem remorso, além, claro, de muita homofobia mal-disfarçada.

*

Hoje Eduardo Leite usa a máquina pública para me fazer evidente assédio jurídico no vão objetivo de tentar me intimidar com seu arsenal apenas por ter lhe dito a verdade sobre sua política educacional de tintas fascistas. Elas refletem sua inegável relação conflituosa com sua própria homossexualidade, e se apresentam como evidentes sintomas de homofobia internalizada. Esse tema é estudado por extensa bibliografia psicanalítica, filosófica, sociológica e política pelas frequentes relações entre homofobia internalizada, fetiche por autoritaritarismo e signos da dominação masculina. Leite, aproveitando-se de um complô político-midiático, está tentando me usar como cortina de fumaça para desviar atenção do que de iníquo ele vem fazendo contra os pobres e trabalhadores gaúchos.

*

Esse tipo de corajoso sempre tem a adesão de similares. Aproveitando-se do ataque de Leite, um dos políticos que já foi do antipetismo à foto com juíz lavajatista, passando pela negação eleitoreira de toda sua agenda política anterior, portanto, um cínico que sabotou uma aliança que eu mesmo propus em 2018, entre PSOL e PT, para eleger ao menos um senador no Rio de Janeiro; esse sujeito, que chegou ao ponto de puxar uma vaia contra mim com radicais aloprados do partido, num comício em Niterói, naquele fatídico ano, teve a coragem de vir me dar, por meio da imprensa neoliberal, lição de “união” por eu ter criticado, sem meias palavras, e com alguma ironia, as posições deletérias e contraditórias de Eduardo Leite.

*

Quando Eduardo Leite passa por cima da decisão do governo Lula de descontinuar o programa caro, ineficaz, e de fonte de sofrimento para LGBTs, que é o das escolas cívico-militares, criado pelo governo fascista e abertamente homofóbico de Bolsonaro, ele está minando a autoridade do governo federal. Quando decide seguir com essa fábrica de estudantes disciplinados militarmente, Leite, no fundo, ri secretamente, junto com sua direta extrema, do esforço genuíno e necessário, mas também inevitavelmente ingênuo, do presidente Lula de “unir” o país polarizado pela extrema-direita, sem que haja, para tanto, as imprescindíveis ações de memória, verdade e justiça contra os culpados pela polarização e disseminação do ódio à esquerda, entre os quais está o corajoso Eduardo Leite, e seus similares, em suas campanhas eleitorais. Quando ministros do governo e alas do PT passam pano para atitudes como a de Eduardo Leite, alimentam aqueles que, muito em breve, vao lhe apunhalar novamente pelas costas. Uma coisa é união, reconstrução e republicanismo, outra é conluio regional e cálculo eleitoral equivocado.

*

Aliás, não foi só o político oportunista e lulista de última hora que decidiu me dar “conselhos sobre união”, como tantos outros bajuladores, velhacos, além do “fogo amigo“, que, nos bastidores inclusive de ministérios, alimentam jornalistas, muitas vezes mulheres neoliberais da imprensa hegemônica, com informações maldosas até mesmo contra a primeira-dama Janja Lula; e, sim, o fato de serem mulheres não é mero acaso, é para amenizar a misoginia e o machismo do ataque; não foram só estes que tiveram a coragem de se erguer na mídia de direita em favor de Eduardo Leite, e no ataque tão covarde quanto coordenado contra mim; um ancião colunista de um jornal sensacionalista e mal-escrito, de propriedade de um político cassado por corrupção, jornalista esse cujo filho sempre gozou da liberdade de insultar e nivelar por baixo os parlamentares do Congresso Nacional com seus preconceitos anti-política em programa de humor rasteiro, encorajou-se a me insultar publicamente, tecendo comentários sobre meu temperamento. Pergunte-me quantas vezes esse escroque escreveu não apenas ironias mas insultos e mentiras contra Lula num estilo tão agressivo que faria corar Lacerda? Inúmeras! Ele, contudo, acha que só ele goza do direito de ser duro na esfera pública. Ele deve achar que, por eu ser gay, eu devo abrir mão da ironia, do deboche e da contundência em minha reação ao horror de políticos neoliberais dissimulados como Eduardo Leite.