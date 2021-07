Veículos elétricos na Europa vs. mineração de lítio: paradoxos da energia verde

AUnião Europeia (UE) precisa reduzir a pegada de carbono de seus transportes — responsáveis por um quarto das emissões de CO2 do bloco — para cumprir sua meta de neutralidade climática até 2050. Para isso, quer colocar 30 milhões de veículos elétricos (VEs) em suas estradas até 2030. Mas isso requer uma enorme quantidade de lítio — componente essencial para as baterias dos veículos elétricos.

Em um plano estratégico publicado em setembro de 2020, a Comissão Europeia (o braço executivo da UE) estimou que o bloco precise de 18 vezes mais lítio em 2030, em comparação com a oferta atual, para atender à demanda das baterias de VEs.

Mas a UE não produz lítio. Ela depende de sua importação: 78% vêm do Chile, 8% dos EUA e 4% da Rússia. Portanto, uma questão importante para a Europa é como obter a quantidade necessária desse mineral.

Hoje o Chile produz 44% da oferta global de lítio, seguido pela China, com 39%.

A saída da UE seria explorar novas minas em reservas de seu próprio território, e já existe uma gama de projetos de mineração surgindo em toda a Europa.

Pegada do lítio

O problema do plano é que a mineração de lítio provoca impactos no solo, na água, no ar e até aumenta as emissões de CO2, as quais, ironicamente, a UE quer frear. A corrida por lítio, segundo ambientalistas, é difícil de conciliar com a meta do bloco de ser líder mundial em controle de mudanças climáticas e legislação ambiental.

“Não é apenas uma dicotomia, eu diria que é uma hipocrisia, porque neste momento estamos lidando com uma questão de superconsumo que está impulsionando a crise ecológica e climática”, disse Diego Francesco Marin, especialista em justiça ambiental do European Environmental Bureau (EEB), uma rede de organizações da sociedade civil.

Marin mencionou planos da mineradora anglo-australiana Rio Tinto de abrir uma mina subterrânea de lítio no vale de Jadar, na Sérvia. A empresa garante que poderia, com isso, produzir o suficiente para atender às necessidades da UE por décadas. Mas a principal atividade econômica da região é a agricultura, as pessoas normalmente vivem vidas de baixo impacto e são muito apegadas à terra.

“Este projeto está sendo vendido de uma perspectiva ambiental como se nos levasse à transição verde e à neutralidade de emissões, mas a um custo enorme”, disse Marin. A multinacional Rio Tinto não quis comentar.

Em resposta, uma autoridade da UE disse ao China Dialogue que a importância econômica e o risco de fornecimento de lítio aumentaram “significativamente” desde a última análise, em 2017.

“Dada a relevância econômica e tecnológica deste recurso, bem como as dependências externas que ele gera, é nossa responsabilidade garantir que a economia europeia possa se beneficiar de uma oferta sustentável e contínua de lítio”, disse o funcionário.

Nova matéria-prima crítica

O plano estratégico foi crucial para as mineradoras, pois pela primeira vez colocou o lítio em sua lista de matérias-primas essenciais, que ganham um tratamento especial na estratégia industrial da UE. Por exemplo, elas podem ser subsidiadas para além dos níveis normalmente permitidos pela lei de auxílios estatais da UE.