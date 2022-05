Venezuelanas buscam justiça diante de execuções extrajudiciais de seus filhos

As crianças são sustentados por suas avós, que não podem buscar emprego formal devido ao tempo que investem em comparecer regularmente aos tribunais. Uma delas é Lina Rivera, uma das integrantes das Madres Poderosas que conta que, em seis meses, membros das forças de segurança do Estado assassinaram seu filho, seu irmão e dois sobrinhos. Ela tem nove netos sob seus cuidados, que sustenta com muito esforço.

Essas oito mulheres não querem ser chamadas de vítimas. Munidas de coragem imensurável, elas estão dispostas a tentar tudo ao seu alcance para limpar o nome de seus filhos e irmãos.

"Nada vai me devolver meu filho, mas quero evitar que essas execuções extrajudiciais continuem acontecendo; quero evitar que outras mães passem pela dor que estamos passando. Não criamos criminosos”, diz Ivonne, que transmite força mesmo com os olhos cheios de lágrimas toda vez que fala do filho.

O filho de Carmen, Christian Alfredo Charris Arroyo, foi assassinado em 24 de setembro de 2018, um dia depois de seu aniversário, em La Dolorita, uma comunidade em Petare, o maior bairro de Caracas. Apesar de 20 funcionários da FAES que participaram da operação terem sido identificados, nenhum respondeu pelo crime.

Christian era o único filho de Carmen. Ela o criou sozinha. O jovem de 25 anos trabalhava como barbeiro e jogava basquete na comunidade. Segundo a versão policial, Christian pertencia a um grupo criminoso e era procurado pelos crimes de roubo, furto, extorsão e homicídio.

"Se Christian matou um homem chamado Jeferson Gil em 2016, por que não procuraram meu filho antes? O infrator não tem residência fixa e meu filho podia ser encontrado em sua casa. Meu filho foi criminalizado por ser um jovem da comunidade", diz Carmen, seu rosto refletindo a dor com suas expressões pronunciadas.

Ivonne e Carmen orientam as outras mães no processo judicial, as acompanham ao tribunal e as incentivam a não desistir. Como nenhuma delas tem emprego formal, nem sempre têm dinheiro para embarcarem na jornada da periferia, onde moram, até o centro através de transporte público.

Duas vezes por semana, ou pelo menos a cada 15 dias, as fundadoras das Madres Poderosas visitam os promotores que tratam dos casos para receber atualizações. Na maioria das vezes, não recebem respostas dos funcionários públicos, mas persistem.

"Estamos lutando contra o carrasco. Sabemos que não é uma luta fácil, mas não vamos desistir. Eles não serão capazes de nos deter, porque não criamos criminosos, criamos jovens bons e agora temos que defender seu nome", defende Carmem.

Essas mães se tornaram advogadas, promotoras, defensoras de direitos humanos e mensageiras especiais para os promotores que tratam de seus casos. Conhecem os termos jurídicos, inclusive que as execuções extrajudiciais são considerados crimes contra a humanidade.