"Апология протеста": "Мы абсолютно политически нейтральный проект"

В ходе январских митингов по всей России были задержаны тысячи человек. Бесплатную помощь в полицейских отделениях и судах им оказывает несколько правозащитных организаций, в том числе "Апология протеста", специализирующаяся на помощи мирным протестующим.

О том, кому юридическая служба свою помощь не оказывает и с какими сложностями сталкивается, Open Democracy рассказал адвокат и старший партнер "Апологии протеста" Александр Передрук.

В начале февраля поступали сообщения о том, что в некоторых городах страны закончились места в спецприемниках МВД и арестованных участников демонстраций стало некуда помещать. Вы посещали подобное учреждение в Петербурге 2 февраля, что вы там увидели?

Первое, на что я обратил внимание, когда подходил к спецприемнику – это огромная очередь людей, которые принесли передачи. Видел сильно уставших сотрудников полиции, не спавших по многу часов. Было очевидно, что спецприемник переполнен. При мне – я ждал на входе – сотрудник ДПС привел мужчину, явно не участника публичных мероприятий, и ему сказали, что этого человека просто некуда принимать. Но потом какое-то место нашлось, все-таки люди из спецприемника освобождаются, в том числе и те, кому давали по 10 суток после акции 23 января.

Я знаю, что часть людей оставляли в отделах полиции. Нам поступали такие обращения. Их вынуждены были оставлять в отделах полиции просто потому, что спецприемник полный. Условия там гораздо хуже, чем в спецприемнике, в том числе нет нормальной еды, в туалет нельзя сходить без того, чтобы не потревожить дежурного полицейского.

То есть эти люди сидят в отделах уже после судов и фактически ждут своей очереди поехать в спецприемник?

Да, именно так. Такие жалобы нам поступали. Люди сообщали также, что изолятор временного содержания начали оборудовать под спецприемник, хотя подтверждения этой информации у меня нет.

Александр Передрук. | Фото: Facebook.

Где в этом случае помещают задержанных? В актовых залах и "обезьянниках"?

Очень сложно понять, потому что связи с людьми нет, как правило. Должны держать в актовых залах, но может быть по-разному. Актовый зал, конечно, лучше камеры для административных задержанных, но это все равно не спецприемник. Там нет спальных мест, опять же проблемы с едой.

Кстати, скажу честно, мои доверители не жаловались на персонал спецприемника. Был только один момент. Несколько девушек сказали, что их заставляли раздеваться полностью после того как их помещали в спецприемник и когда к ним приходил адвокат.

Зачем?

Проводили личный досмотр. Но это, мне кажется, неадекватно. Можно снять только верхнюю одежду, но их вообще раздевали догола. Было две такие жалобы, в основном, к персоналу нет претензий. Люди приветливые, оказывают содействие. Я пришел в спецприемник, когда там было максимальное количество людей, но при этом все мои просьбы выполнили достаточно оперативно.

После 31 января в автозаки попали более 5 тысяч человек. В ночь на 3 февраля – еще почти 1,5 тысячи. Есть еще превентивно задержанные, продолжаются суды по участникам акции 23 января. Правозащитные организации справляются с такими объемами работы?

Сложно определить критерий: что значит, справляемся мы или нет? Конечно, сложно успеть к каждому задержанному, нет ресурсов, чтобы предоставить каждому человеку адвоката. Но юридическая помощь сводится не только непосредственно к участию в судах – что мы тоже, безусловно, делаем в больших объемах, наши адвокаты ведут десятки, если не сотни дел в день – огромный пласт работы связан с консультативной помощью. У людей есть телефоны, когда их везут в суд или в полицию с места задержания. В это время наши юристы консультируют их по "горячей линии", также поступает огромное количество обращений от близких родственников людей, находящихся под арестом: что делать с постановлением суда, как его обжаловать, как можно защитить права и так далее.