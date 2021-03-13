"Три года колонии для нашего гостя": как в российском публичном дискурсе стираются имена

Не надо думать, что эти представления остались в лесах вместе с аборигенами. В XVIII веке, в эпоху становления российского государства, подобного рода правила присутствовали в сфере правоприменения. Враги императорского престола лишались имени. И если магическая составляющая этой практики ушла в тень, то социальная функция по-прежнему оставалась неизменной. Когда "дщерь Петрова", Елизавета I, пришла в власти в 1741 году, она не только отправила малолетнего императора Антона Иоанновича в ссылку, но и лишила его имени. В документах его называли "Известная особа", а в колмогорской ссылке (по некоторым источникам) – "Григорием". Своего имени лишились и главные враги Екатерины Великой – семья Пугачевых. После казни Емельяна их стали называть Сычевы.

И даже к концу ХХ века эти нормы вовсе не отжили свое.

Что общего между зеленой лягушкой и Беринговым проливом?

Советское государство создало вокруг сакральных имен вождей и опасных имен "врагов народа" сложную систему табуирования, ставшую с 1930-х годов частью государственной цензуры.

Во-первых, надо было сделать все, чтобы избежать оскорбления вождя, а оно непременно произойдет, если сакральное имя будет соположено чему-то низкому или идеологически неправильному. В 1935-1937 годах появляются тайные инструкции для следователей НКВД, предписывающие в материалах политических дел не упоминать имя вождя в неправильном контексте, то есть в профанном жанре – в анекдотах и частушках. С тех пор вместо упоминания имени Сталина в делах появляется многоточие, пропуск или фраза "один из руководителей партии и правительства". В 1948 году диссидента Семена Виленского обвинили в сочинении "антисоветского стишка". В записи следователя этот экспромт выглядел так:

Интеллигенты!

Быть тверже стали.

Вокруг – агенты.

И первый ...

Во-вторых, надо уничтожить врага государства не только через его физическое устранение, но и через уничтожение его имени. В некоторых случаях после заключения в тюрьму "враг народа" лишался имени и фигурировал только под номером. Именно в результате этой практики сегодня невозможно узнать про судьбу шведского дипломата Рауля Валленберга, спасавшего во время войны евреев. Будучи задержанным чекистами в 1945 году, он был лишен своего имени и содержался под номером (возможно, "заключенный № 7" из списков НКВД – это он). О дальнейшей его судьбе никто не знает достоверно. Эта традиция продолжилась и после 1953 года. Практически сразу после смерти Сталина его непутевый младший сын Василий Сталин был заключен во Владимирскую тюрьму, где получил новое имя: Василий Павлович Васильев. Знаковое имя "Сталин" не могло принадлежать преступнику. Выйдя на свободу, "Васильев" стал "Джугашвили": гражданину с криминальным прошлым было более прилично носить настоящую фамилию генсека, чем называться "Сталиным".

Отдельным методом социального унижением по-советски являлось стирание имен бывших вождей, ставших врагами, из публичной сферы: например, имена "архипредателей" Троцкого, Каменева, Зиновьева и Бухарина вырезались из книг, как в этом собрании сочинений Ленина 1935, который составлял Лев Каменев.

Имя Льва Каменева было вырезано из списка редакторов собрания сочинений Ленина 1935 года издания.

Если имена нельзя было просто вырезать, предпринимались более хитрые усилия. Среди арестованных по делу "врачей-убийц" весной 1953 году был известный врач академик Владимир Зеленин. Его имя должно было исчезнуть из "Большой советской энциклопедии", и поэтому вместо статьи о нем появилась статья о фиктивной "зеленой лягушке, прудовой".

После смерти Сталина в 1953 году фактически произошел государственный переворот. Правая рука Сталина, могущественный министр госбезопасности Лаврентий Берия, чьим именем буквально пугали детей, был снят со всех постов, а потом и арестован. И его имя должно было раствориться, портреты сняты, а скульптуры уничтожены. Но что сделать с огромной статьей о нем в той же самой "Большой советской энциклопедии"? Всем подписчикам было разослано официальное письмо, в котором просили вырезать "ножницами или бритвенным лезвием" "страницы 21, 22, 23, 24, а также портрет, вклеенный между 23 и 24 страницами" (обратите внимание, что имя Берии аккуратно не упоминается), а потом вклеить статью "Берингов пролив".

Обращение к подписчикам БСЭ, 1953. | Каталог выставки "А упало, Б пропало. Словник советской цензуры". Международный Мемориал, 2019.

Сейчас, в 2021 году, с грустью можно констатировать, что эти правила табуирования не исчезли. В современном российском государстве устанавливается новая система табу, поддерживаемая и снизу, и сверху. Содержательно эта "новая архаика" близка советской системе, хотя и не тождественна. И вот в чем ее сходство и отличия.

Мальчик вместо Путина: первое правило "новой архаики"

Как и в советское время, мы регулярно видим случаи, когда табу является способом бороться с оскорблением власти. Имя или образ правителя изымается из негативного контекста: не может сакральное находиться рядом с идеологически вредным. В сентябре 2015 года статусные официальные лица в республике Коми были обвинены во взяточничестве и арестованы. Популярная телепередача Первого канала "Человек и закон" показала оперативную съемку обыска в правительственном кабинете. Как и в любом типичном кабинете, в этом на стене висели портреты Путина и Медведева, однако во время трансляции портреты были "замазаны".

А в 2017 году тот же Первый канал показал популярный американский сериал "Фарго", в котором регулярно мелькали упоминания Путина и России в нелицеприятном или ироничном ключе. То Россия сравнивалась с Северной Кореей, то один из персонажей саркастически рассказывал историю о детстве президента. Первый канал официальный перевод поправил, чтобы там не появлялось то, чего не следует: Россия вообще исчезла из сравнения с Кореей, а Путина заменили на просто "мальчика".