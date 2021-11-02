Беларусь. Год революции. Дневник эмигрантки.

На Окрестина, по словам бывалых, в мае 2021 года были самые жуткие условия: в пиковое время нас было 16 человек в двухместной камере, из-за чего мы спали на полу, нам не выдавали передачи от родных, подселяли бездомных женщин со вшами, не открывали окна, не выводили на прогулки, дважды будили каждую ночь. Даже сокамерница, которая отсидела семь лет за разбой, называла эти условия хуже тюремных.

Вскоре после освобождения меня пригласили на фотофестиваль в Польше. Я уехала с одним рюкзаком на неделю, чтобы немного развеяться и затем вернуться в Беларусь. За день до отправления мне позвонили два человека и объяснили, почему мне не стоит возвращаться. Знакомый, который раньше работал следователем, подтвердил их опасения.

Ровно три месяца назад я приняла решение остаться в Польше, хотя никогда не думала об эмиграции.

23 сентября 2021 года

Я слышала самые разные истории вынужденной эмиграции: кто-то пересекал границу через леса и болота, кто-то выезжал на секретных маршрутках, кто-то оказался в лагере для беженцев, кто-то остался без работы в новой стране.

Мне повезло. Коллеги сразу создали для меня вакансию в варшавском офисе, у меня появился близкий человек, а большинство друзей уже переехали сюда раньше. Я просто перенесла свою жизнь в другую локацию и первое время практически не ощущала мигрантских проблем. Тосковать по дому начала только недавно, но возвращаться в эту Беларусь пока что не хочу.

Единственное, к чему до сих пор не могу привыкнуть – это к тому, что можно просто "работать работу" и не бояться, что за мной придут, что меня арестуют во время съемок, что нужно осторожней передвигаться по городу и следить за подозрительными бусиками.

Фоновое чувство страха сменилось на чувство вины. Хоть в Беларуси в последнее время было очень неуютно, я ощущала важность своего нахождения внутри страны. Казалось, если все активные люди уедут, то наступит вечный террор. Весь прошлый год я старалась не злиться на уехавших – получалось не всегда. Но я старалась напоминать себе, что люди уезжают не лично от меня, а от режима и репрессий. Или ради лучшего будущего для своих семей. Уехав сама, мне стало стыдно – будто я предала свои идеалы. И хоть я понимаю, что на свободе в другой стране я могу сделать больше, чем за решеткой в Беларуси, и хоть никто ни разу не обвинил меня в отъезде, и хоть родители впервые за год спокойны за мою жизнь, я все равно порой корю себя.