"Хотелось бы вернуться в Беларусь и вернуть то, что у нас забрали"

Как правило, у Zerkalo сейчас короткие новости, локальная повестка, а больших лонгридов нет. Это специальное редакционное решение, продиктованное безопасностью журналистов или финансовыми возможностями?

АК: Я бы возразила. Нас было 58 человек, а сейчас 12 – мы не можем в том же объеме выдавать новости и лонгриды. У нас каждый день выходит несколько крупных материалов: интервью или разборы событий в Беларуси. Мне, как новостнику, не хватает новостей, но мы стараемся закрывать эти пробелы. Другое дело, что специфика Беларуси не позволяет работать там. Любой журналист, который будет работать с нами, будет подвергаться уголовному преследованию и может оказаться за решеткой. Мы не можем отправить какого-то журналиста работать от имени Zerkalo.

Так что это сложно: писать о Беларуси, не будучи в Беларуси. К примеру, иммиграционный кризис – мы можем поехать посмотреть, как это происходит извне Беларуси, но не можем посмотреть с той стороны. Нас это ограничивает. Но Zerkalo, как правопреемник TUT.BY, имеет дополнительный ресурс. Наши читатели – очень благодарная аудитория. Они нам помогают с контентом, фотографиями, видео. Есть о чем писать, даже не будучи в Беларуси. Но, конечно, очень расстраивает, что у нас нет репортажей.

То есть получается медиа, движимое читателем?

АК: Нет. Не соглашусь. Редакционную политику определяет редакция. Периодически со стороны белорусской госпропаганды некоторые государственные журналисты упрекают нас в том, что мы не говорим о каких-то проблемах. Иногда нас упрекает в чем-то оппозиция. Иногда нам пишут недовольные читатели. Но мы сами определяем, о чем писать.

Приведу пример: генеральная прокуратура сообщила, что якобы к людям, которых задерживают на сутки, сотрудники правоохранительных органов относятся хорошо. Потому что в прокуратуру не поступало заявлений от тех, кто был в заключении. Мы просто дали клич в соцсети, и люди массово начали присылать свои истории. Все было подтверждено документами, рассказами, перекрестными событиями, и благодаря этому мы написали подробную статью, но изначально тему мы выбирали сами. Мы не редакция, что пашет на пользовательском контенте. Но без читателя этой темы бы не было.

То, что происходит в Беларуси, российские журналисты часто примеряют на себя: мол, через несколько лет у нас будет так, как в Беларуси. Вы согласны с такой динамикой и такой оценкой?

АК: Я давно считаю, что это так. Иногда складывается ощущение, что в Беларуси обкатываются какие-то законы, которые могли бы быть приняты в России. Например, налог на тунеядство. В России тоже эта тема обсуждалась, но она быстро свернулась, потому что опыт Беларуси показал, что это мертворожденное дитя, что от этого нет никакой пользы.

Когда российские журналисты говорят о том, что у них все плохо, мне кажется, они еще не знают, что такое плохо. Когда какие-то СМИ признают иноагентами, это не стоит даже рядом с тем, что сейчас происходит у нас. А в целом с этой оценкой я согласна. Через несколько лет это ждет и российские СМИ.

СП: Хочу коснуться технических вопросов. Откуда брать деньги, если ты лишаешься рекламодателя? У нас TUT.BY обеспечивал себя на 100%. Сейчас мы не можем закрыть свои потребности из этого источника. Здесь я вижу реальное пересечение с российским кейсом. Репрессии действительно в Беларуси сильнее. Нам нужно придумывать уже какой-то микс моделей существования, когда ты обращаешься за донатами и подписками к читателям и к донорам, которые могут поддержать какие-то специальные проекты. И тем рекламодателям, которых не страшит статус экстремиста или иноагента.

АК: Я возражу Саше. Статус иноагента в России лишает СМИ рекламодателей, а в Беларуси статус экстремиста лишает свободы.

СП: Учитывая, что сейчас в России будут вноситься смягчения (речь идет о возможных корректировках в закон об иностранных агентах, которые допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 августа 2021 года – прим. ред.), то это серьезное отличие. А у нас сегодня первого читателя за репост из телеграм-канала уже посадили на 15 суток. Пока тяжело сравнивать эти микроматерии. Ты можешь сравнить ситуацию в плане финансирования, а какие-то вещи – типа лишения свободы читателей – это уже другое.

АК: Слушайте, в Беларуси журналистов обвиняют в измене родине! Они сидят в тюрьме по нелепым обвинениям! (В России в госизмене обвиняют журналиста Ивана Сафронова – больше года он находится в следственном изоляторе “Лефортово” – прим. ред.)

СП: В России пока ведь не сажают за то, что журналисты – иностранные агенты. А в Беларуси попросту закрывают СМИ, заводя уголовные дела, связанные с финансами. Проверяют всех, но именно эти дела очень тяжело опротестовать. А следом тебе влепят экстремизм – и профессия под запретом.